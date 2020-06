Prefeitura realiza nova vistoria em residências atingidas por desabamento na Redenção

A Prefeitura de Manaus realizou na manhã desta terça-feira, 2/6, uma nova vistoria nas residências atingidas pelo desabamento ocasionado pela forte chuva de ontem (1º), na rua Comandante Norberto Von Gal, bairro Redenção, na zona Centro-Oeste. A ocorrência foi registrada pela Central de Emergência 199 e a avaliação realizada pela equipe de engenharia da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Manaus (Sepdec).

O Departamento de Operação informou que o local da ocorrência é propriedade particular onde funciona um lava-jato e que o primeiro atendimento foi realizado ainda na noite de segunda-feira, quando a equipe técnica identificou a situação de risco e realizou o isolamento da área em ação conjunta com o Corpo de Bombeiros.

“Por determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, a Defesa Civil continua trabalhando neste período de pandemia em atenção às situações de emergência de deslizamentos, desabamentos e alagações. E no dia de ontem tivemos a chuva com o acumulado de 20 milímetros que ocasionou várias situações na cidade, incluindo este desabamento aqui na Redenção”, explicou o secretário-executivo da pasta, Cláudio Belém.

Belém informou que o desabamento foi ocasionado devido a forte quantidade de chuva e a inclinação do terreno atingido uma residência na parte debaixo do terreno.

“E, hoje, estamos aqui para esta nova avaliação, em ação conjunta com a Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) para o atendimento socioeconômico das famílias, e na qual identificamos que a princípio três residências estavam em situação de risco, as quais já foram cadastradas e orientadas pelos órgãos” informou.

O secretário também ressaltou que todas as ocorrências registradas pelo disk 199 no dia de ontem estão em atendimento pelo órgão. “Ontem mesmo nossas equipes já estavam em atendimento em vários pontos da cidade realizando as avaliações e cadastramentos das famílias que ficaram vulneráveis devido a chuva que atingiu a cidade de Manaus e os atendimentos continuam nesta terça-feira”, destacou.

O Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) também foi acionado pelo órgão para a notificação do proprietário do estabelecimento para as providências cabíveis às famílias atingidas e a reconstrução do muro de contenção.

A Central de Atendimento 199 realiza o monitoramento 24 horas e está à disposição para que a população possa entrar em contato e registrar ocorrências caso seja necessário.

Monitoramento

Além dos pluviômetros, o monitoramento nas áreas de risco da cidade, no período chuvoso, é realizado diariamente pela Defesa Civil e conta com o reforço dos Núcleos de Proteção e Defesas Civis nas comunidades (Nupdecs), formados por voluntários.

A Sepdec também disponibilizou no site da Prefeitura de Manaus o novo canal de comunicação de prevenção do órgão. A ferramenta tem por objetivo repassar informações da Defesa Civil para a população, como avisos meteorológicos, cota do rio Negro e orientações básicas de situações de risco.

Ao realizar o cadastro, os usuários podem optar em receber as informações via SMS ou via WhatsApp. O link funciona 24 horas e para se cadastrar é só acessar o banner rotativo “Prevenção”, na página principal do Portal da Prefeitura de Manaus, ou acessar http://cmmanaus.com.br/prevencao/ e preencher os dados solicitados.

Os usuários de celulares cadastrados via SMS receberão uma mensagem direta e os já cadastrados, via WhatsApp, serão incluídos em um grupo da região de interesse.