Prefeitura realiza nova vistoria em prédio com risco de desabamento na Compensa

A Prefeitura de Manaus realizou na manhã deste sábado, 22/2, uma nova vistoria no prédio da loja Esplanada, no bairro Compensa, zona Oeste, atingido por um incêndio, na noite da última quinta-feira, 20. A avaliação foi realizada pela equipe de engenharia da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil com a presença do representante da empresa, que se responsabilizou por tirar o risco da estrutura do imóvel e dar assistência às residências atingidas.

“A Defesa Civil de Manaus está atuando na área atingida desde as primeiras horas do incêndio e, agora, em acordo com o representante da Esplanada, estamos passando a responsabilidade dos danos para a empresa, justamente, por se tratar de um estabelecimento privado”, informou o secretário-executivo de Proteção e Defesa Civil, Cláudio Belém, que acompanhou os trabalhos no local.

Na manhã da última sexta-feira, 21, uma primeira vistoria foi realizada no local, por uma equipe de engenharia da Defesa Civil, que verificou que, devido ao risco de desabamento e por motivo de segurança, duas residências avaliadas em situações de risco seriam interditadas.

Na ocasião, os responsáveis pelo prédio foram acionados, para providenciar a demolição do imóvel e, assim, as famílias retornarem para suas casas.