Prefeitura realiza ‘Manaus Criativa’ em alusão ao Dia Mundial da Inovação

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em alusão ao Dia Mundial da Criatividade e Inovação, realizou ontem (21), o evento “Manaus Criativa”, no Casarão da Inovação Cassina, no centro histórico.

Somando mais de oito horas de atividades, a ação teve início ainda pela manhã com palestras e oficinas. Durante a participação no evento, o subsecretário da Semtepi, Gustavo Igrejas, destacou sobre o trabalho da secretaria nos eixos do trabalho, empreendedorismo e da inovação, o Proinfe, os Hackthons, feiras de artesanato e, principalmente, sobre o Casarão da Inovação Cassina.

“Quando se fala em inovação em Manaus se pensa no casarão, pois diversas atividades são feitas aqui, e tudo que gira sob o ecossistema estão centralizados nesse espaço. Além disso, a prefeitura vem realizando atividades de fomento ao empreendedorismo, como as feiras de artesanato, e de capacitação e qualificação profissional para a população”, apontou.

Para a estudante Beatriz Guimarães, que já é frequente participante dos eventos da Semtepi, o evento foi essencial para o incentivo à cultura de inovação na cidade.

“Achei interessante e de grande importância trazer a temática de criatividade e inovação e além de gostar das pautas, também gostei muito dos palestrantes”, comentou.

A programação contou com a palestra “Vida: Uma Jornada Criativa”; a oficina “A importância do repertório para a criatividade”; e o painel “Desenvolvimento da Cultura de Inovação”. A ação foi voltada para todas as idades, encerrando com a oficina de programação maker “Do your:bit, invenções para salvar o planeta”, voltada às crianças de 10 a 14 anos.

Para a realização do evento, a Semtepi contou com os parceiros: Fundação Rede Amazônica, Singulari Consultoria, Venture Hub, PBC Digital & Startup Hey Gas, DriveOn e Controlbot.

Com informações da Semtepi