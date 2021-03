Prefeitura realiza mais uma etapa de entrega do ‘Kit Merenda Escolar’ para 5.300 crianças

Em continuidade às ações de amparo durante a pandemia, a Prefeitura de Manaus realizou mais uma etapa da entrega do “Kit Merenda Escolar”, nesta sexta-feira, 12/3. Dessa vez, os alimentos foram distribuídos nas 24 creches da Secretaria Municipal de Educação (Semed), sendo o total de 5.300 kits de merenda, com a novidade da inclusão do leite Nestogeno, composto próprio para a idade dos alunos.

A Prefeitura está realizando a entrega dos kits por meio da subsecretaria de Infraestrutura e Logística (Infralog) da Semed, desde o final de janeiro, percorrendo as escolas da zona ribeirinha, nos rios Negro, com total de 1.850 kits, e Amazonas com 980 kits. No início de março, a operação foi realizada nas unidades de ensino da zona rural rodoviária, com 8.070 kits.

“Os kits para as creches visam garantir a segurança alimentar das crianças nesses tempos de pandemia, como orienta o prefeito David Almeida. O leite Nestogeno é uma fórmula infantil que garante todas as vitaminas necessárias para as crianças nessa fase. É algo muito importante e que a Prefeitura e Semed estão fazendo para atender as crianças do município de Manaus”, afirmou o diretor da Infralog da Semed, Mário Jorge Oliveira de Paula Filho.

Cada kit é composto por achocolatado, biscoitos doce e salgado, macarrão, arroz, açúcar, feijão, polpa de frutas, frango, carne ou peixe e temperos. Nas creches há o acréscimo do leite Nestogeno. A ação tem como base a lei federal n° 13.987/2020, junto com a resolução n° 02/2020, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que autoriza as secretarias de Educação a entregarem os kits de merenda escolar em substituição à alimentação servida nas unidades de ensino. Os alimentos serão distribuídos a todos os alunos da rede municipal, enquanto durar o regime de aulas remotas.

A diretora Ériza Passos Bastos dos Santos, da creche municipal Professora Virgínia Mello de Araújo, no bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste, ficou feliz pelo recebimento dos kits, que irão beneficiar aproximadamente 106 crianças da unidade de ensino.

“Sabemos que estamos vivendo uma nova realidade, em que a educação teve que se reinventar diante da pandemia da Covid-19. Assim, nossas crianças estão sendo acompanhadas por suas professoras e toda a equipe de educação via home office, pois sabemos que muitas famílias de nossas crianças durante esse período de pandemia não estão podendo atuar em seus trabalhos e alguns estão até desempregados. O kit será um meio de ajudar as nossas crianças suprindo suas necessidades alimentares e levando esperança de dias melhores a suas famílias”, comentou.