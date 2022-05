Prefeitura realiza exposição ‘Amazônia Viva’ no Manauara Shopping até dia 15

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), promove de hoje (11) até o dia 15/5, a 2ª edição da exposição de telas “Amazônia Viva”, do artista plástico Amarildo Valle, no Manauara Shopping, localizado na avenida Mário Ypiranga, nº 1.300, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.

“A ideia do projeto é fortalecer a economia solidária e criativa, e o trabalho dos artesãos, além de mostrar que temos um potencial cultural e artístico muito grande dentro da nossa cidade, considerando todas as nossas peculiaridades, fomentando o empreendedorismo. Estamos levando essa exposição para um shopping de grande movimentação para que a população tenha ciência de que ela existe e também para que o artista possa comercializar suas telas”, frisou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Com mais de 35 anos de experiência, o artista Amarildo Valle irá expor 30 telas, todas retratando a flora, fauna e o cotidiano do caboclo amazônida. Além do trabalho com pintura em tela, o pintor também confecciona esculturas em madeira e cimento.

“A arte sempre esteve presente na minha vida e é um grande prazer poder ressaltar e mostrar às pessoas toda a beleza amazônica. Essa é minha grande inspiração em todos os trabalhos”, destacou Amarildo.

A exposição acontece no piso Castanheiras do Manauara Shopping, ao lado do restaurante Tio Armênio, das 10h às 22h.

Com informações da Semtepi