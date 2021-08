Prefeitura realiza doação de mais de 3,2 mil mudas de plantas em agosto

Mais de 3,2 mil mudas de plantas foram doadas neste mês pela Prefeitura de Manaus, por meio do programa de arborização “Manaus Verde”, coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sustentabilidade (Semmas). A última ação de agosto ocorreu nesta quarta-feira, 25/8, no bairro Zumbi II, zona Leste da cidade.

De acordo com o diretor do Departamento de Arborização e Sustentabilidade da Semmas, Deyvson Braga, foram doadas um total de 800 mudas só aos moradores do bairro Zumbi II, entre ornamentais, medicinais e frutíferas.

“A população tem aderido a nossa iniciativa de pegar a muda para plantar em seu quintal, em seu jardim, e dessa forma contribuir para deixar nossa cidade mais verde e mais arborizada”.

Antes do bairro Zumbi II, a ação itinerante de doação de mudas de plantas passou pelos bairros do Alvorada (zona Centro-Oeste), São Lázaro (zona Sul) e Adrianópolis (zona Centro-Sul), segundo informou o Departamento de Arborização e Sustentabilidade da Semmas.

Setembro

Para o próximo mês, a ação itinerante de doação de mudas vai ocorrer nos bairros Osvaldo Frota (zona Norte), Bairro da Paz (zona Oeste), Japiim (zona Sul) e Mauazinho (zona Leste).

“A próxima ação ocorrerá no dia 1º de setembro, quarta-feira. Nós estaremos na zona Norte da cidade, no bairro Osvaldo Frota II, na avenida C, em frente ao Centro de Referência da Assistência Social, o Cras”, informou Deyvson Braga.