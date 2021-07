Prefeitura realiza ação de limpeza na estrada da Vivenda Verde

Neste sábado (17), a Prefeitura de Manaus iniciou mais uma ação de limpeza na cidade. Os trabalhos ocorreram na estrada da Vivenda Verde, no bairro Tarumã, zona Oeste, onde mais de 400 homens, da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), atuaram nos serviços de capinação, podagem, varrição e limpeza de igarapés.

Os trabalhos iniciaram no cruzamento com a avenida do Turismo, próximo à ponte, seguindo por toda extensão da via. O secretário de Limpeza Urbana, Sabá Reis destacou que essas ações estão acontecendo em vários pontos da cidade.

“Hoje, além desta grande ação no Tarumã, estamos com outras frentes em bairros como Centro, da Paz e outros. A gestão do prefeito David Almeida vem cuidando diuturnamente da cidade, avançando com serviços de limpeza, paisagismo, recuperação de espaços públicos, oferecendo a população uma cidade mais bela e organizada”, destacou Reis.

Quem circula pelo local recebeu a notícia com muita alegria. Comerciante do bairro, Maria Freitas disse que os serviços chegaram em boa hora, pois o mato já estava avançando para a pista, o que era um risco para quem circula pelo local.

“Os carros que passam por aqui já desviavam dos galhos que estavam caindo na rua. Além da podagem das árvores também limparam as calçadas, o que é muito bom, pois temos inúmeras comunidades nesta via e a circulação de carros e pedestres agora está bem mais segura”, comemorou.