Prefeitura quer Manaus mais verde e lança programação no mês do Meio Ambiente

Prefeitura de Manaus realizou hoje (1) a abertura oficial do “Junho Verde”, mês dedicado à sensibilização e conscientização ambiental, que contará com ações ao longo de todo o mês de junho. A solenidade de abertura ocorreu às margens do igarapé do Gigante, no conjunto Jardim de Versalles, bairro Planalto, zona Oeste da cidade.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), o “Junho Verde” realizará ações educativas em todas as zonas da cidade, além de palestras, oficinas, mostra de produtos produzidos na Área de Proteção Ambiental (APA) Tarumã-Ponta Negra e Mostra Sustentável “Manaus Verde”.

“Nós estamos às margens do igarapé do Gigante, hoje, 1° de junho, é a primeira atividade de uma programação a ser desenvolvida durante todo o mês de junho. Então, não vamos comemorar apenas o dia 5 de junho, que é o Dia Internacional do Meio Ambiente. A Prefeitura de Manaus, por orientação do prefeito David Almeida, vai fazer uma série de atividades destacando e valorizando o desafio de fazer a gestão ambiental no nosso município. Nós temos tantos problemas ambientais, então um único dia, fazer uma única atividade, não ia representar toda expectativa nossa para essa gestão ambiental”, destacou o secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski.

A moradora do conjunto Jardim de Versalles, Maria do Socorro Lopes, agradeceu a Prefeitura de Manaus por todo o processo de limpeza feita no igarapé, pelo plantio de mudas e também pelo espaço apropriado para a prática de caminhada, que vai beneficiar toda a comunidade.

“Eu agradeço o nosso prefeito David Almeida pelo excelente trabalho que ele vem prestando para a nossa cidade. Ele sempre procura cuidar do meio ambiente, sempre mostra o serviço que a prefeitura está fazendo junto às comunidades. E eu, como moradora do conjunto Jardim de Versalles, do bairro Planalto, só tenho a agradecer o nosso prefeito pelo excelente trabalho que a Semmas vem fazendo na nossa comunidade”, salientou.

Durante a abertura do “Junho Verde”, a Prefeitura de Manaus realizou o lançamento da Campanha Manaus Sem Fumaça, ação que pretende intensificar as atividades de educação, sensibilização e fiscalização para combater as queimadas em Manaus e na região metropolitana.

Em parceria com a comunidade, foram realizados os plantios e doações de 500 mudas de plantas.

Programação

Entre os dias 2 e 4/6, na comunidade do Julião, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé (RDS do Tupé), a Prefeitura de Manaus, por meio da Semmas e da Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), realiza o curso de Primeiros Socorros em Áreas Remotas.

Ainda no dia 4/6, o Parque Municipal do Mindu recebe a V Mostra de Produtos produzidos na APA Tarumã-Ponta Negra, na qual o público terá a oportunidade de comprar pé de moleque, goma e farinha de tapioca, polpas de frutas, macaxeira, açaí, ingá, pimenta, beiju-cica, cheiro-verde, bananada, tucumã, bolo de macaxeira, cupuaçu, entre outros produtos e utensílios domésticos de madeira legalizada.

Dia Mundial do Meio Ambiente

E é no complexo turístico da praia da Ponta Negra que a Prefeitura de Manaus realizará uma das principais ações do “Junho Verde”, no próximo domingo, 5/6, quando é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Apresentações culturais, doações de mudas e blitz “Manaus Sem Fumaça” são algumas das atividades que a Semmas estará realizando no local, que conta com o apoio das secretarias municipais da Mulher, Assistência Social e Cidadania de Manaus (Semasc) e Limpeza Urbana (Semulsp).

Ainda no Dia Mundial do Meio Ambiente, em parceria com uma empresa do Polo Industrial de Manaus (PIM), a Prefeitura de Manaus vai realizar um plantio no Parque Municipal do Mindu.

Fauna

No dia 11/6, a Prefeitura de Manaus fará a entrega da primeira passarela de passagem de fauna, além de novas placas que irão indicar que na via também passam animais silvestres. Essa ação vai ocorrer no Parque Mosaico, Jardim de Versalles, a partir das 8h.

Mostra sustentável

Outro destaque da programação do “Junho Verde” é a 1ª edição da Mostra Sustentável “Manaus Verde”, que vai ocorrer nos dias 22 e 23/6, no Centro de Convenções do Amazonas (CCAA) Vasco Vasques, na avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona Centro-Sul, a partir das 20h.

A programação completa do “Junho Verde” está disponível no site da Semmas: www.semmas.pmm.am.gov.br.

Com informações da Semmas