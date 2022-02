Prefeitura promove ‘Mobilização para a Cultura da Paz e Solidariedade’

Na semana em que se iniciou o ano letivo de forma presencial, a Prefeitura de Manaus realizou, ontem (17), uma carreata de “Mobilização para a Cultura da Paz e Solidariedade 2022”. O evento reuniu gestores e pedagogos das 72 unidades de ensino da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Leste 2, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), além dos assessores pedagógicos, de infraestrutura e administrativos.

A programação contou com a concentração no Instituto Soka Amazônia, com uma solenidade em homenagem póstuma às vítimas da Covid-19. De lá, os educadores seguiram em carreata para o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Tancredo Neves, onde foi realizada uma atividade de ginástica laboral. As atividades se encerraram na escola municipal São Luiz, com um café compartilhado.

O subsecretário de Gestão Educacional (SSGE) da Semed, Carlos Guedelha, participou de toda a programação com os educadores da escola e da divisão distrital. Para ele, é fundamental a mobilização em busca de uma educação de qualidade.

“É uma forma muito especial de se iniciar o retorno presencial do ano letivo, com ações concretas que colocam em pauta nosso tema do ano letivo. Aqui se está exaltando a cultura da paz e da solidariedade, a qual engloba outros conceitos muito importantes para a vida em sociedade, como a tolerância e o respeito à alteridade. Estamos começando simbolicamente o ano letivo presencial na Leste 2 de forma muito positiva, com esta equipe de gestores muito motivada. Que o tema desta mobilização realmente invada nossos espaços”, finalizou.

A chefe da DDZ Leste 2, Socorro Duarte, afirmou que a divisão atende 47.971 mil alunos, que vai da educação infantil até a Educação de Jovens e Adultos (Eja). Para a educadora, é um trabalho grande, mas acima de tudo com a união de todos da divisão, os objetivos propostos pelo prefeito David Almeida para o ano letivo serão alcançados.

“Após esses dois anos, desde 2020, nós estamos enfrentando essa pandemia, e agora estamos voltando para o presencial no ano de 2022. A cultura da paz e da solidariedade em momentos de pandemia se torna cada vez mais importante. Nós queremos trazer a nossa mensagem de otimismo, de esperança para que possamos entender, que em 2022 grandes coisas estão por vir. Nossos índices da divisão estão crescendo e nós queremos alcançar nossas metas para que esse ano seja exitoso para nossa educação”, disse.

Solidariedade

Para o diretor Jeckson Santos, da escola municipal Aribaldina de Lima Brito, bairro Val Paraíso, que atende 882 alunos, entre do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e educação especial, a melhor maneira de começar o ano letivo é reunir todos os educadores em prol de um trabalho proveitoso.

“Acredito que a nossa divisão tem uma praxe de reunir todos os gestores no início do ano letivo, em especial no Instituto Soka da Amazônia, onde temos o plantio das árvores em homenagem a todos os servidores, que tiveram a vida ceifada pela Covid-19. Além disso, iniciar o ano de forma positiva, trazendo esse momento devocional, pedindo a intercessão de Deus e que nosso ano letivo, seja abençoado, e sobretudo de bons resultados”, comentou.

De acordo com a gestora Katie Ane Monteiro, do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Maria Amélia Tavares Lagos, na comunidade Vista Bela, bairro Puraquequara, esse é um momento muito especial para todos que estão neste começo de ano letivo na divisão.

“A nossa divisão tem essa prática de iniciar o ano letivo de uma forma bem positiva, de unir os gestores, os assessores pedagógicos, juntamente com a nossa gerência e a chefe da divisão. Com esse pensamento, para que possamos ter um ano exitoso com a benção de Deus e respeitando todas as adversidades. É um momento muito prazeroso e de energia positiva para trabalharmos em prol do nosso objetivo nas escolas da divisão”, contou.