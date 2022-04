Prefeitura promove ação para incentivar cultivo de pitaia em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), participou ontem (20), da ação “Dia de Campo”, para promover o empreendedorismo rural, por meio da produção de pitaia em Manaus. O encontro foi realizado no sítio Forest Hill, localizado no quilômetro 35, da rodovia AM-010 (Manaus – Itacoatiara).

A ação, realizada por meio do Departamento de Economia Solidária e Criativa (Desc), da Semtepi, incentiva a produção e comercialização do fruto, fortalecendo a economia local e a geração de renda do campo. Atualmente, Manaus é a maior produtora de pitaia da região Norte. Apesar da alta demanda, os agricultores apontam que são necessários mais incentivos para a produção em larga escala do fruto.

O diretor do Desc, Sidnei Magalhães, destacou que essa oportunidade de plantio é rentável, e com o auxílio da Prefeitura de Manaus, vai fortalecer a geração de renda no campo, beneficiando microempreendedores rurais que atuam na capital.

“Esse trabalho visa incentivar que outros produtores também venham a produzir esse fruto. Essa é uma cultura que dá uma boa rentabilidade para o agricultor, ela tem uma adaptação positiva na nossa região, no nosso clima e solo. Enfim, é uma grande fonte de renda para os nossos pequenos empreendedores rurais, que atuam em Manaus”, destacou Sidnei.

Aproximadamente 50 agricultores participaram do evento e conheceram uma das maiores plantações de pitaia do Amazonas, com aproximadamente 95 mil pés do cacto que origina a fruta. O espaço já realiza produção em larga escala, garantindo a qualidade dos frutos com a utilização de produtos e manejo orgânico. Conforme o proprietário do sítio, Cléber Medeiros, essa é uma oportunidade de renda e fortalecimento de produção para os agricultores.

“Hoje eles estão conhecendo toda essa plantação, e vendo a possibilidade de renda com o plantio de pitaia. Eu acho uma iniciativa maravilhosa, poder propagar essa cultura aqui no Estado. A Semtepi tornou tudo isso possível. No Brasil, essa fruta está em ascensão, as condições climáticas, aqui em Manaus, são perfeitas, a planta se adaptou. Essa parceria com a Prefeitura de Manaus vai gerar bons frutos para a população”, destacou o agricultor.

O evento contou com a presença de assessores técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), do governo do Amazonas, além de entidades estaduais e municipais que atuam no setor de agricultura.

Com informações da Semtepi