Prefeitura programa ações da semana de combate ao Aedes aegypti

Uma série de ações educativas serão promovidas pela Prefeitura de Manaus, no período de 14 a 18, referente à Semana de Combate ao Aedes aegypti. As ações pretendem chamar a atenção da população sobre as medidas para eliminar criadouros do mosquito e de prevenção ao zika vírus, dengue e chikungunya. As atividades serão executadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

“Devido a pandemia da Covid-19, o trabalho de educação em saúde será feito em ambientes abertos, vias públicas, sem aglomeração de pessoas. A ideia é promover a sensibilização da população por meio de estratégias como a exposição de materiais audiovisuais, cartazes e faixas, em locais de maior circulação de pessoas”, informa o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

A programação vai ter como foco o slogan “Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo”, destacando a importância do envolvimento de cada pessoa, empresa ou instituição no combate à proliferação do Aedes aegypti.

“Todos podem colaborar no combate ao Aedes, executando medidas simples na própria residência ou local de trabalho, como tampar camburões, caixas d’água e outros recipientes que guardam água e contribuem para a proliferação do mosquito. Também podem manter o terreno livre de objetos que armazenam água, como garrafas, e limpar sempre as calhas e ralos”, destaca Marcelo Magaldi.

Os profissionais da Semsa ainda vão orientar a população sobre a utilização da estratégia do “Check list – 10 minutos de combate ao Aedes”, em que uma vez na semana é possível fazer uma varredura em casa em apenas 10 minutos, com limpeza necessária para eliminação de recipientes com água parada, que servem como criadouro do mosquito.

Programação

A abertura da Semana de Combate ao Aedes aegypti terá início na próxima segunda-feira, 14, com um seminário organizado pela FVS-AM. Entre os dias 15 e 18, a Semsa irá atuar nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste, em locais como o minishopping Compensa; as feiras do Coroado e da Nova Cidade; na rotatória do conjunto Francisca Mendes; além de blitze em ruas e avenidas da cidade.

O encerramento será no dia 18, com uma carreata informativa circulando próximo ao minishopping Compensa, PAM da Codajás, feira do Coroado e rotatória do Francisca Mendes.

Casos

Em 2020, o município de Manaus registrou entre o mês de janeiro e o último dia 3 deste mês, um total de 820 casos confirmados de zika, dengue e chikungunya, sendo que em 2019 o número total de casos confirmados foi de 368.

Este ano, houve o registro de 769 casos confirmados de dengue, enquanto em todo o ano de 2019, o total foi de 271. Em relação à zika, os casos confirmados este ano chegaram a 47, apresentando uma redução de 11,3%, em comparação com o total registrado no ano passado.

Quanto aos casos confirmados de chikungunya, houve o registro em Manaus de quatro casos este ano, mostrando uma redução de 90,9% em relação a 2019, quando houve um total de 44 confirmações da doença, de acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan_NET e Sinan_Online)

