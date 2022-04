Prefeitura prepara os cemitérios de Manaus para o Dia das Mães

Com a proximidade do Dia das Mães, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), prepara os cemitérios situados nas áreas urbana e rural, para receber os visitantes. Desde fevereiro deste ano, os cemitérios recebem limpeza. Neste sábado, 9/4, mais uma grande ação está sendo realizada no Nossa Senhora Aparecida, zona Oeste da capital.

O subsecretário de Operações da Semulsp, José Rebouças, destaca que 400 funcionários estão atuando nos espaços com corte de grama, capinação, varrição, entre outros serviços. “Nós assumimos o compromisso de cuidar dos dez cemitérios. Amanhecemos neste sábado no cemitério Aparecida. São 400 homens que estão fazendo a limpeza geral para deixar o local lindo e agradável. É assim que a população merece”, revela Rebouças.

A Prefeitura de Manaus segue presente em outros cemitérios da capital. O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, no dia 30 de março, a revitalização do cemitério São João Batista, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.

As obras dos outros campos-santos estão 80% concluídas. Os cemitérios receberam ordens de serviço para as devidas reformas no início de janeiro. Os locais recebem melhorias nos prédios administrativos, capelas, muros e fachadas.

*Com assessoria