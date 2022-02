Prefeitura pede apoio da população para manter arborização da cidade

No final do mês de janeiro deste ano, a Prefeitura de Manaus voltou a registrar ações de vandalismo contra o trabalho de arborização da cidade, realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). Depredação de mudas, descarte irregular de entulhos e resíduos e até incêndios são alguns dos atos que já foram registrados nos últimos meses.

O último ocorreu, novamente, na extensão do corredor ecológico do igarapé do Mindu, no bairro São José, zona Leste de Manaus. Em menos de uma semana, após a equipe da Semmas ter feito o trabalho de limpeza do local e de manutenção das mudas, a área já estava tomada por resíduo e já havia a depredação de várias mudas.

De acordo com o secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski, a arborização urbana é um elemento de grande importância na qualidade de vida da população.

“E por esta razão, a gestão do prefeito David Almeida tem se empenhado todos os anos a plantar um número cada vez maior de mudas e, dessa forma, contribuir para melhoria da cobertura vegetal em nossa capital. As árvores urbanas desempenham diversas funções importantes, dentre elas podemos destacar o sombreamento, o conforto térmico e a requalificação paisagística do meio urbano”, disse Stroski.

O diretor de arborização da Semmas, Deysvon Braga, lamentou os atos de vandalismo e disse que o trabalho de arborização vai muito além do plantio ou doação de mudas de plantas.

“Para garantir que essas mudas cresçam e se tornem árvores saudáveis, é necessário uma série de cuidados. No entanto, diariamente, a Prefeitura de Manaus registra diversos casos de vandalismo e depredação de mudas. E, por esta razão, pedimos apoio à população para que ajude a cuidar desse patrimônio, para que ajude a cuidar das árvores e preservar a cobertura vegetal de nossa cidade, afinal todos seremos beneficiados”, ressaltou.

Deyvson informou, ainda, que, além de crime contra o meio ambiente, esses atos são passíveis de multas e outras sanções. “Esse vandalismo demonstra que precisamos do apoio da população para cuidar de nossas áreas verdes, de nossas árvores. Não adianta apenas cobrar do poder público. Temos que preservar”, finalizou o diretor.

Incêndio

Em outubro do ano passado, o caminhão-pipa da Prefeitura de Manaus, utilizado pela Semmas, no programa de arborização Manaus Verde, precisou ser acionado para apagar um grande incêndio em um trecho da extensão do corredor ecológico do igarapé do Mindu.

“Por determinação do prefeito David Almeida, este local vem sendo alvo de grande parte de nossas ações de arborização, afinal, ele já foi bem agredido ambientalmente”, salientou Stroski.

