Prefeitura paga R$ 112 mil em prêmios aos ganhadores da Nota Premiada Manaus

Os principais ganhadores do sorteio 2022-15 da campanha Nota Premiada da Prefeitura de Manaus receberam, nesta sexta-feira, 11/3, seus cheques simbólicos referentes aos prêmios do segundo sorteio do ano, que somaram R$ 112 mil.

A Cerimônia de entrega dos cheques da nota Premiada ocorreu nas dependências do Manaus Atende, na avenida Japurá, 493, Centro. Além dos ganhadores, o evento teve a presença do secretário Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Clécio Freire.

“Esse é um momento que eu olho com muito carinho e faço questão de participar e trazer as premiações para os nossos contribuintes e instituições que fazem caridade na nossa cidade. Essa é uma forma de sermos recíprocos e agradecer a todos que acreditam e participam da nossa campanha. Dessa maneira contribuímos com a cidade para que a prefeitura retorne em serviços para a população”, declarou, Clécio Freire.

Durante a cerimônia de entrega dos cheques, o secretário da Semef também ressaltou uma importante vantagem ao participar da campanha: a possibilidade de acumular descontos no IPTU do exercício seguinte. Para isso o cidadão deverá estar cadastrado no site (http://notapremiada.manaus.am.gov.br), onde também poderão ser consultadas as condições para os descontos.

Ganhadores

O gerente comercial Helderlan Souza, foi o grande ganhador do prêmio principal de R$ 20 mil. Ele indicou a Casa da Criança para receber a premiação social de R$ 8 mil.

“Participo da campanha há mais de um ano e sempre exijo minha Nota Fiscal de Serviço. Penso que, além de contribuir para a arrecadação do município, ela nos dá respaldo e garantia sobre os serviços que solicitamos. E é minha contribuição como cidadão”, destacou.

A diretora da Casa da Criança, Maria da Cruz, indicada pelo ganhador ao prêmio social de R$ 8 mil, esteve presente para agradecer e receber o cheque.

“Esse é um recurso que ajuda muito com as despesas que temos todos os meses, sobretudo com a folha de pagamento da casa. A prefeitura está de parabéns, pois a iniciativa incentiva as pessoas a contribuírem com a cidade e com as instituições que tanto precisam”, disse ela ao informar que a casa oferece creche e alimentação para aproximadamente 300 crianças de 5 a 12 anos.

Os dois prêmios de R$ 10 mil foram pagos a Luciana Pessoa e Riamy Guimarães. Eles indicaram, respectivamente, a Associação Nacer e o Abrigo Monte Salém. Cada instituição receberá R$ 4 mil. A lista completa com o nome dos ganhadores desse sorteio e as entidades indicadas está disponível no portal da campanha.