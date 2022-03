Prefeitura organiza trânsito durante a ‘Run up – Desafio Flores’ neste domingo (20)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que, no neste domingo (20) o trânsito da avenida governador José Lindoso terá uma faixa, junto ao canteiro central, em ambos os sentidos da via que sofrerá intervenção no horário de 0h às 10h, em virtude da corrida “Run up – Desafio Flores”.

“Não faremos interdição da via, estaremos fazendo o balizamento de uma faixa junto ao canteiro central, para que os atletas e a coordenação tenham locomoção, no entanto, caso haja necessidade, poderemos realizar interdição parcial e momentânea”, falou Stanley Ventilari, diretor de Operações de Trânsito do IMMU.

Para o percurso da corrida, será feita uma canalização com cones nos dois sentidos da via, conhecida como avenidas das Torres. A competição acontecerá a partir do cruzamento com a avenida Barão do Rio Branco e se estenderá até a avenida das Flores.

Agentes de trânsito estarão presentes na região, para garantir a segurança e orientar pedestres e condutores durante toda a competição.

*Com assessoria