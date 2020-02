Prefeitura oferece serviços durante os desfiles no Sambódromo

A Prefeitura de Manaus montou um esquema especial de serviços para atender o público que acompanhou o desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, no Centro de Convenções de Manaus, o Sambódromo, no Dom Pedro, zona Centro-Oeste, neste sábado, 22/2. Limpeza, saúde, assistência social, trânsito e transporte, foram algumas das ações executadas durante os desfiles, e que terão continuidade, nos demais dias de folias momescas.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) mobilizou agentes para atuar na fiscalização, controle e ordenamento de veículos e pedestres, garantindo a segurança nas vias adjacentes ao Sambódromo e mantendo a fluidez do tráfego. Além da operação de trânsito, o órgão realizou um trabalho de orientação com mensagens educativas, que foram distribuídas para o público que compareceu à avenida do samba. A frota de ônibus também contou com reforço.

“A princípio nós estamos com um efetivo de 160 agentes de trânsito em todo perímetro da área do Sambódromo, para garantir a segurança de todas as pessoas que trafeguem em seus veículos e também dos pedestres. A principal interdição é na rua Lóris Cordovil com a avenida Pedro Teixeira fazendo com que o Carnaval seja o mais seguro possível”, destacou o diretor de Operações e Fiscalizações do IMMU, Stanley Ventilari.

Com eventos carnavalescos previstos até a próxima terça-feira, 25, para o Sambódromo, fiscais de transportes estarão nas imediações orientando motoristas e usuários de transporte, quanto às linhas de ônibus e mudanças nos itinerários.

Blocos da saúde e da limpeza

Além da atuação das equipes de conscientização sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), presença de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192 Manaus), a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) também realizou a 3ª edição do ‘bloco da Saúde’ organizado em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), abordando temas como o combate ao Aedes aegypti e a importância da prevenção às doenças sexualmente transmissíveis.

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) também colocou passarela do samba, aproximadamente, 100 garis trabalhando durante os desfiles. O ‘bloco da Limpeza’, como já é conhecido o grupo da Semulsp, entrou após a passagem de cada escola de samba, limpando o local para a entrada da próxima agremiação.

Puxados pelo grupo ‘Garis da Alegria’, o ‘bloco da Limpeza’ teve como tarefa principal limpar a pista e o espaço de movimentação popular, mas os trabalhadores sempre aproveitavam para trabalhar com animação, passando a mensagem de cuidado com o lixo.

“A prefeitura está presente na avenida com os garis da limpeza após cada escola desfilar, os garis vão levando alegria no momento da remoção dos lixos. É importante que as escolas cumpram com as leis de limpeza” destacou o subsecretário operacional da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), José Rebouças.

Proteção infantojuvenil

Durante os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, os trabalhos em prol da proteção da infância e adolescência, a partir da sensibilização e orientação aos foliões, foram realizados por equipes da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), em parceria com o Fundo Manaus Solidária, além da participação do Juizado da Infância e da Juventude, Conselhos Tutelares e sociedade civil.

A campanha faz um alerta por meio da distribuições de panfletos e ventarolas quanto à proibição da venda de bebidas alcoólicas e cigarros para crianças e adolescentes, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e, principalmente, a exploração sexual e trabalho infantil.

As ações, a respeito das principais violações de direitos infanto-juvenis, também foram realizadas na sexta-feira, 21, à noite, durante o desfile das Escolas de Samba do Grupo de Acesso.