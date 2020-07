Prefeitura oferece opção de cadastro on-line para programa Leite do Meu Filho

A Prefeitura de Manaus está oferecendo a opção de realização do cadastro, pela internet, no programa de nutrição infantil Leite do Meu Filho, gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O novo procedimento visa reforçar as medidas de prevenção de aglomeração de pessoas durante a pandemia de Covid-19, além de facilitar o acesso dos usuários aos programas sociais do município, de forma mais confortável, ágil e econômica.

Para realizar o cadastro on-line, a mãe ou responsável legal pela criança deverá preencher todos os dados do formulário disponível em https://forms.gle/ ugSwAjmxy2DdtRHt9.

Após 15 dias, será possível consultar o status do cadastro realizado, se foi aprovado ou reprovado, com o respectivo motivo, por meio do link: https://apps.semsa. manaus.am.gov.br/ consultaleite/index.php.

Vale destacar que, apesar de ser on-line, a aprovação do cadastro não é automática. Todas as informações serão analisadas e avaliadas pela equipe técnica, conforme as diretrizes do programa (criança menor de 5 anos de idade, prescrição médica para crianças menores de 12 meses com indicação clínica para substituição do leite materno por fórmula infantil e o perfil de vulnerabilidade social da família).