Prefeitura oferece mais uma etapa de capacitação aos mototaxistas

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), promoveu, nesta quarta-feira, 29/9, mais uma etapa do curso de pilotagem defensiva para mototaxistas.

O educador e agente de trânsito do IMMU, Francisco Rodrigues, apresentou uma atualização do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), assim como exemplos práticos de pilotagem correta e vídeos de negligências no trânsito que devem ser evitadas pelos mototaxistas.

“Esta é uma excelente oportunidade para oferecer orientação aos profissionais que atendem a população da capital. A reciclagem e orientação é sempre importante para melhor prestação de serviços dos mototaxistas”, frisou Rodrigues.

Durante a palestra, Rodrigues ainda tirou dúvidas dos participantes. Um deles perguntou sobre a possibilidade de uso do mototáxi por outro piloto. Diante do questionamento, o educador informou que o responsável pela concessão é quem responde por eventuais irregularidades.

No conteúdo, foram oferecidos conhecimentos de “Mobilidade com responsabilidade”; “Direitos e obrigações do mototaxista”; “Como proceder em caso de acidente”; “Inspeção preventiva”; “Equipamentos de proteção”; “Postura”; “Curva”; e “Frenagem”.

As turmas irão se estender até dezembro e têm como público-alvo 4,2 mil mototaxistas.