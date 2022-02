Prefeitura monta ‘estande conceito’ do Mais Distrito para reunião do CAS

Reforçando importantes laços institucionais com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), a Prefeitura de Manaus terá presença marcante durante a 302ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo (CAS), que acontecerá na quinta-feira, 24/2, na sede da autarquia federal, com a presença de diversas autoridades, incluindo o prefeito David Almeida e o superintendente, coronel Algacir Polsin.

Apresentando o conceito de desenvolvimento urbano, humano, social e sustentável, a Prefeitura de Manaus estará com um estande institucional na sede da Suframa, com foco em três tempos envolvendo prefeitura e Distrito Industrial (DI): passado, presente e futuro. A montagem faz um resumo da extensa e uma das mais amplas revitalizações já realizadas no DI pela prefeitura, na gestão David Almeida, que concluiu uma obra que se arrastava há anos.

“Nós queremos fomentar mais oportunidade, negócios, sustentabilidade e faremos isso mudando o eixo turístico da cidade. Em frente à sede da Suframa, por exemplo, vamos construir um parque com playground temático, uma atração turística de primeiro mundo. Nossa ideia é trazer de volta as famílias e os turistas para o calçadão da Suframa. Precisamos nos unir pelo bem do modelo e por sua continuidade, pois é ele que mantém nossa floresta de pé”, destacou o prefeito David Almeida.

Com Manaus ocupando a 6ª economia do País e tendo a Zona Franca como propulsora e fonte indutora de negócios e faturamento, a prefeitura tem mantido equipes permanentes de limpeza na área para a conservação das vias e revitalizações que vão se somar ao futuro programa “Mais Distrito”, o olhar para o futuro.

Mais Distrito

O “Mais Distrito” envolve uma série de intervenções estimadas para uma área de mais de 152 mil metros quadrados na zona Sul. Um futuro termo de intenções deverá ser assinado pelo prefeito David Almeida e pelo superintendente Algacir Polsin.

E o conceito será apresentado no estande para os participantes da reunião do CAS, partindo da importância do território que produz mais de 100 mil empregos diretos e ainda auxilia na preservação da floresta amazônica.

Com o “Mais Distrito”, a Prefeitura de Manaus vence a barreira de bairro com matriz e vocação industriais para se transformar em um local de atrações turísticas, culturais, tecnológicas e sustentáveis, visando a integração com o ambiente reabilitado e a qualidade de vida de trabalhadores, moradores e turistas.

Objetivos

“A Suframa acompanha o Mais Distrito desde o início e com a prefeitura foi feita a revitalização com asfaltamento, paisagismo, iluminação e mais segurança. Com esse objetivo atingido, a prefeitura apresentou uma ideia bastante elaborada e ampliada, evoluindo para a preservação da nossa história, por meio de um Museu da Indústria. Tínhamos uma concepção do museu, mas o projetado criou asas e está maior do que nossa ideia inicial, o que é muito importante”, frisou o general.

Polsin destacou ainda a melhoria para o famoso calçadão da Suframa, que ganhará intervenções e um parque linear e temático, além da Arena de Robótica e do Truck Park. “O Truck Park vai ajudar na solução de hoje termos várias carretas estacionadas irregularmente em todo o Distrito”, disse.

Desafio

A partir do desafio lançado pelo prefeito David Almeida, ano passado, a equipe do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) se debruçou para criar um conceito de atração turística para o Distrito Industrial, espaço inerentemente ocupado por fábricas. Antes dos projetos conceituais e arquitetônicos, David Almeida finalizou o asfaltamento das ruas e avenidas do PIM.

“E agora chega a parte do Implurb que é a concretização de alguns projetos prioritários, como o Museu da Indústria, a Arena de Robótica e a reurbanização do calçadão da Suframa, que está muito deteriorado e receberá ainda um parque linear temático”, falou o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente.

Projetos

Um eixo estruturador e de entrada para o Distrito Industrial, que é a BR-319, a avenida Ministro Mário Andreazza, tem projetos para receber o Museu da Indústria, passando para um calçadão que irá articular todas as outras atividades, como a Arena de Robótica, reforma e reestruturação da área esportiva, quiosques repaginados, playground temático e Truck Park.

O Museu da Indústria será uma edificação de 8 mil metros quadrados que terá um parque no entorno e o prédio vai marcar a entrada do distrito, com uma cobertura que remete à conhecida e internacional logomarca do “produzido na Zona Franca de Manaus”, de forma ondulada e branca.

O museu terá tempos da história da ZFM e da sua matriz industrial durante os últimos 55 anos, além de indicar caminhos para o futuro com a indústria 4.0.

Uma outra intervenção necessária para o distrito se volta para o seu tradicional calçadão, com uma nova estruturação em uma área de aproximadamente 40 mil metros quadrados, para conectar espaços e edificações na área, apresentando a proposta de faixa saudável com espaço para caminhabilidade e acessibilidade, faixa para arborização, iluminação e mobiliários urbanos, além de uma ciclovia bidirecional.

Modificando ainda mais o tecido urbano, o calçadão se soma a um parque linear e a um playground temático, uma área de interação e lazer para crianças e pais, com esculturas em grande escala, remetendo à fauna e à flora amazônica. Este espaço terá ainda efeitos luminotécnicos e áreas molhadas, aumentando a conectividade com a natureza.

Recuperação

O trabalho de revitalização do Distrito Industrial pela prefeitura durou nove meses e incluiu serviços de drenagem, implantação de calçada, meio-fio, sarjeta, concretagem em trechos de paradas de ônibus e sinalização de trânsito. Ao todo, mais de 50 quilômetros de vias foram totalmente revitalizados.

A revitalização das vias do Distrito Industrial 1 envolveu recursos da ordem de R$ 97.820.462,79, via Suframa, e R$ 19.600.366,52, de contrapartida da Prefeitura de Manaus, totalizando R$ 117.420.829,31 investidos na infraestrutura da área.

