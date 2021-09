Prefeitura mantém 40 pontos de vacinação nesta 3ª feira

Os 40 pontos de vacinação contra a Covid-19, disponibilizados pela Prefeitura de Manaus, estarão funcionando nesta terça-feira, 28/9, das 9h às 16h. São cinco pontos estratégicos e 35 unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em todas as zonas da cidade, com a oferta de primeira, segunda e terceira doses do imunizante da Pfizer/BioNTech e segunda dose da CoronaVac/Butantan e da AstraZeneca/Oxford. Os endereços podem ser consultados no link http://bit.ly/localvacinacovid19 e nas redes sociais: @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

No último final de semana, a prefeitura alcançou a marca de 50% da população apta a receber a imunização com o esquema vacinal completo. De acordo com os registros do Sistema Municipal de Vacinação (SMV), mais de 57% dos 1.540.810 que receberam a primeira dose, já tomaram a segunda dose. As doses únicas somam 25.162.

Para facilitar o atendimento nos pontos de vacinação, a Semsa criou a plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) na qual podem ser inseridos previamente os dados pessoais. Por meio do mesmo link é possível consultar informações sobre a data prevista para receber a segunda dose.

Quem ainda vai iniciar o esquema de vacina contra a Covid-19 deve observar a documentação exigida. Para o público de 12 a 17 anos, que deverá estar acompanhado de pai, mãe ou pessoa maior de 18 anos, um documento de identificação com foto ou a certidão de nascimento, o CPF ou Cartão do SUS e um comprovante de residência com cópia no verso da qual o responsável, não sendo os pais, deverá assinar uma declaração de responsabilidade.

Quem tem 18 anos ou mais terá que levar um documento de identificação original, com foto, CPF e comprovante de residência com cópia.

Para a segunda dose, identidade, CPF e o cartão de vacinação. Em caso de perda, roubo ou extravio, a comprovação da primeira dose pode ser feita apresentando o aplicativo ContecteSus, no celular.