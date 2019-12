Prefeitura Mais Presente realizou mais de 59 mil atendimentos em 2019

Com 24 edições realizadas ao longo deste ano, o Prefeitura + Presente alcançou 59.011 atendimentos aos cidadãos manauaras em todas as zonas da cidade. O projeto, criado em 2015 pelo prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto, tem como objetivo aproximar e oferecer os principais serviços às comunidades e, desde seu lançamento, já beneficiou mais de 100 mil pessoas.

“O Prefeitura Mais Presente é um projeto valoroso desta gestão, que tem o objetivo de levar ações e serviços da prefeitura para mais perto da população, seguindo a linha da minha administração, que é ir onde o povo está. Como eu, que não sou um prefeito de gabinete e faço questão de estar todos os dias nas ruas, como hoje, nesta véspera de Natal estou aqui na Comunidade Bairro Novo, no Jorge Teixeira, na zona Leste, visitando obras e ouvindo os moradores, assim como o projeto tem essa função, de estar nas comunidades atendendo a população”, disse o prefeito Arthur Neto.

Em 2019, com o aumento das demandas, o programa obteve quase 60% dos atendimentos no total desde sua criação, com êxito nas ações de cidadania à uma parte da população que mais necessita do apoio da administração pública. As zonas Norte e Oeste contaram com grande presença do público este ano com 35.016 e 11.232, respectivamente.

Para o secretário-interino da Secretaria Municipal de Direito do Cidadão e Ouvidoria – Procon Manaus (Semdec), Rodrigo Guedes, o programa é um sucesso. “Todas as vezes que anunciamos uma edição do Prefeitura + Presente em algum bairro ou comunidade, temos uma boa adesão dos moradores. Isso só prova que estamos no caminho certo, atendendo aqueles que mais necessitam do nosso apoio e dos nossos serviços”, afirma Guedes.

O projeto conta com uma variedade de serviços nas áreas de saúde como atendimento médico, exames, vacinação, atividades educativas voltadas para crianças e adolescentes, além do agendamento para emissão de documentos como registro de identidade e carteira de trabalho. A ação também conta com apoio de voluntários nos serviços de beleza e estética que vão desde o corte de cabelo até limpeza de pele, massagem e outros atendimentos.

“É uma atividade que engloba tudo aquilo que você precisa, por isso é importante. Quando realizamos o Prefeitura + Presente, o cidadão já vai ao local para realizar todas aquelas pendências e tudo é facilitado. Nossa intenção é atender e oferecer qualidade no atendimento e nas demandas”, explica Rodrigo Guedes.

Para 2020

Guedes explica ainda que o próximo ano será um passo importante para o projeto. “Nossa intenção é fechar mais parcerias e oferecer outras opções de serviços, sempre de acordo com as demandas dos cidadãos. Temos analisado a cada edição o que podemos melhorar e, assim, trabalhar para que todos recebam os atendimentos necessários”, conclui o secretário.

A próxima edição do Prefeitura + Presente tem previsão para ocorrer na última semana de janeiro. O local e os serviços serão anunciados em breve.