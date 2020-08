Prefeitura libera via subterrânea do complexo viário da Constantino Nery

Após reparo emergencial no limitador de altura da estrutura do Complexo Viário Ministro Roberto Campos, a Prefeitura de Manaus concluiu na madrugada deste sábado (8) os serviços de recuperação do equipamento. A via que dá acesso ao trecho João Valério/São Jorge e João Valério/Avenida Constantino Nery, conta com um reforço duplo de proteção com altura máxima de quatro metros.

A obra teve início na última terça-feira (4) e a estimativa de conclusão dos trabalhos seriam de 10 dias. Com a celeridade no serviço, coordenado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), os reparos foram finalizados em três dias e meio.

“Em menos de quatro dias conseguimos concluir a obra. A passagem subterrânea agora tem um reforço com dois limitadores. O primeiro que fica a quatro metros de distância, como sacrifício (para proteger o equipamento público e aumentar a segurança), e um segundo para manter a proteção da tubulação que se encontra na passagem subterrânea”, explicou o engenheiro fiscal da Seminf, Felipe Falcão.

Todo o processo da interdição foi acompanhado por 15 agentes do Instituto de Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que seguiram orientando os condutores no local. Os serviços foram realizados pela J. Nasser, uma das empresas do consórcio responsável pela obra do Complexo Viário Ministro Roberto Campos.

Imprudência

No 31 de julho, um caminhão derrubou a barra de ferro que delimita a altura máxima para acesso ao complexo viário. Mesmo identificando que o veículo ultrapassava a altura permitida, o condutor forçou a entrada, quebrando o limitador e seguindo viagem pela alça de acesso à Constantino Nery.

Na ocasião, a Seminf colocou uma faixa e cabos de limitação temporária no local, para sinalizar os condutores quanto à altura máxima permitida. Na manhã de terça-feira (4), outro caminhão avançou pela limitação temporária, arrancando os cabos.

