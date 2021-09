Prefeitura leva ‘Mobilidade com Responsabilidade’ a empresa de ônibus em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou mais uma palestra voltada aos motoristas e cobradores de transporte urbano da empresa Viação São Pedro. A atividade foi promovida pela Diretoria de Engenharia e Educação de Trânsito do órgão, com a finalidade de orientar sobre o tema “Transporte Inclusivo”, que faz parte do projeto “Mobilidade com Responsabilidade”. O treinamento foi realizado na sede da empresa, no bairro Redenção, zona Centro-Oeste da capital.

Os palestrantes compartilharam as experiências vividas no dia a dia do trânsito e orientaram os colaboradores sobre circulação viária, harmonia no trânsito e o respeito aos veículos menores, além de pedestres.

“Vocês motoristas de ônibus devem observar que, nas vias, todos circulam ao mesmo tempo. É fundamental que no momento de tráfego, vocês protejam os motociclistas, veículos de passeio e, principalmente, os ciclistas e pedestres e em nenhum momento devem disputar os espaços na via. Dirijam com responsabilidade”, frisou Francisco Rodrigues, educador de trânsito do IMMU, durante o evento.

Após a palestra, o capitão da Polícia Militar e comandante da companhia de Ciclorrota, Roberto Vieira, levou os motoristas a vivenciarem uma experiência única. Foi montado um estande na garagem da empresa, para auxiliar na simulação de um ciclista transitando na via, com os ônibus passando ao lado.

“Estamos mostrando na prática o que os ciclistas passam quando estão nas vias circulando. Colocar o motorista de ônibus na condição de ciclista serve para que eles sintam na pele o que os usuários de bicicleta passam em nossas vias”, finalizou.

De acordo com o motorista, Estefano de Oliveira, que participou das atividades, a simulação serviu para ele observar o que acontece quando um ciclista está circulando na pista.

“A partir de hoje vou passar é longe de bicicleta, me deu muito medo essa simulação. Agora eu sei o que eles sentem quando nós passamos com os ônibus ao lado deles, o vento é muito forte”, disse Oliveira.

Os educadores também informaram sobre a necessidade dos motoristas dirigirem pensando nas pessoas idosas e as com deficiência, pois eles têm mobilidade reduzida e dificuldades na segurança pessoal.

O projeto “Mobilidade com Responsabilidade” tem o objetivo de levar instruções sobre a importância da atenção no trânsito e o respeito às leis e normas de circulação.