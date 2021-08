Prefeitura leva Faixa Liberada para avenida do Samba às quintas-feiras

O projeto Faixa Liberada, da Prefeitura de Manaus, que é realizado às quartas-feiras e domingos, no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste, terá extensão do projeto para toda as quintas-feiras na avenida do Samba (avenida Belmiro Vianês), das 17h às 21h.

Nesta quinta-feira, 5/8, a Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) leva o projeto Faixa Liberada para avenida do Samba com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que estará com sua equipe acompanhando a circulação de carros na área. A avenida do Samba está bloqueada no sentido Dom Pedro-Alvorada.

“Os planos da Prefeitura de Manaus e da Semjel é para que a Faixa Liberada seja realizada nos principais bairros de Manaus, com intuito de incentivar as famílias a realizarem caminhadas e corridas ao ar livre”, relatou o subsecretário Platiny Soares.