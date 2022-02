Prefeitura lança projeto ‘Manaus Passo a Paço 2022’ para setembro

O lançamento aconteceu no Museu da Cidade de Manaus (Muma) durante visita do prefeito David Almeida ao espaço onde o evento ocorre tradicionalmente. Integraram a comitiva de reconhecimento técnico, representantes das secretarias que integram a Comissão Especial de Grandes Eventos.

O projeto “Manaus Passo a Paço 2022” está previsto para os dias 2, 3, 4 e 5 de setembro.

O evento, que faz parte do calendário oficial da cidade, conforme a Lei nº 2.526, de 23 de outubro de 2019, será palco de grandes atrações locais, nacionais e internacionais, momento em que consolidará o novo eixo turístico-cultural, planejado pela gestão David Almeida, para o marco zero da cidade, que receberá importantes investimentos, como a construção do Mirante da Ilha de São Vicente; qualificação de agentes turísticos; reordenamento urbano com a requalificação e resgate das fachadas antigas de imóveis centenários, datadas da época em que Manaus viveu o apogeu da “Belle Époque”, durante o Ciclo da Borracha.

Durante o lançamento do projeto, o prefeito David Almeida e membros da Comissão Especial de Grandes Eventos conheceram, in loco, o quadrilátero do circuito cultural, onde serão montados quatro palcos, sendo um para atração local, um para atração nacional, um para internacional e um para atração kids, além dos espaços para as feiras de gastronomia, artesanato sustentável, empreendedorismo e atividades culturais e de lazer.

“Manaus será inserida nas vitrines turísticas do Brasil e do mundo como a ‘Moreninha da Paris dos Trópicos’ com toda sua beleza, sua arquitetura, sua cultura, sua gastronomia, sua gente trabalhadora e acolhedora. Nossa cidade tem potencial para ser desenvolvida em todas as suas matrizes econômicas, e é para isso também que estamos trabalhando. Manaus tem pressa”, pontuou David Almeida.

A Manauscult, com o apoio das secretarias integradas ao projeto, tem a missão, não só de promover o encontro de variadas expressões e linguagens artístico-culturais, nacionais e locais no berço histórico da capital amazonense, como também de promover o aumento do fluxo turístico na cidade de Manaus, setor que sofreu severamente durante a pandemia da Covid-19, impactando diretamente a receita do município.

Para o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, o Passo a Paço é um grande festival de artes integradas com foco na difusão multicultural e aceleração de negócios turísticos. “O Passo a Paço 2022 ocupará uma área de 45.400 metros quadrados dentro do Centro Histórico de Manaus com mais de 30 horas de programação e será uma grande oportunidade para posicionar o setor artístico-cultural e turístico da cidade não apenas como grande destino de turistas, como também grande destino para investidores”, esclareceu Oliveira.

A grande novidade desta edição será o lançamento do “Circuito Off”, que consiste na integração de bares e restaurantes ao projeto Manaus Passo a Paço 2022. Um mapeamento vem sendo realizado pela diretoria de Turismo da Manauscult com o objetivo de identificar pontos turísticos e gastronômicos, como opções para conectar o turista à gastronomia contemporânea regional e cultura.

O centro da cidade, bem como o quadrilátero do evento, vem recebendo intervenção do poder público municipal desde o ano passado, com o lançamento do Plano de Crescimento Econômico e Social “Mais Manaus”, lançado pelo prefeito David Almeida, que conta com investimentos da ordem de mais de R$ 1 bilhão, com geração de 60 mil empregos, direta e indiretamente, na área da Educação, Feiras e Mercados, Infraestrutura, Mobilidade Urbana, Saúde, Urbanização, Turismo e Cultura.

Previsto para março, a Diretoria de Cultura da Manauscult promoverá, através do Programa Municipal de Formação Artístico Cultural (Promfac), as primeiras oficinas de 2022 para a classe artística da cidade, com o objetivo de fortalecer e capacitar artistas, produtores e agentes culturais interessados em compor o projeto Manaus Passo a Paço.