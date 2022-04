Prefeitura lança festival ‘#SouManaus Passo a Paço 2022’ de olho no turismo

Para colocar Manaus na rota do turismo dos grandes eventos musicais, o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou na tarde de hoje (27), a realização do festival “#SouManaus Passo a Paço 2022, o Festival da Amazônia”, para o início de setembro. A festa vai contar com atrações internacionais e terá a temática voltada para as raízes amazônicas e a sustentabilidade.

“Nós queremos fazer de Manaus uma cidade referência para o Brasil em todos os serviços públicos e agora nós estamos falando de cultura. Manaus tem um projeto, tem um programa chamado ‘Passo a Paço’ que nós vamos implementá-lo ainda neste ano. Porém ele passará a se chamar ‘Sou Manaus’, em que vamos colocar isso como uma marca nacional e mundial, atraindo grandes atrações para Manaus e transformá-lo num festival mundial de cultura, de música, de arte, de dança. O objetivo é transformar Manaus também em uma das melhores cidades do Brasil em cultura, em arte e entretenimento”, enfatizou David Almeida.

O evento contará com palcos espalhados pelo Centro Histórico de Manaus, onde além das atrações musicais, contará com tendas com artesanato e comidas típicas.

Matriz cultural

Para o presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira, a realização do #SouManaus Passo a Paço abre as portas para uma nova matriz econômica para a cidade.

“Nós trabalhamos numa força-tarefa muito grande para anteciparmos o projeto Passo a Paço que será chamado de #SouManaus. Para isso, dentro dessa força-tarefa, nós identificamos pontos falhos anteriormente, pontos positivos e estamos fazendo de tudo para realizar isso aí em um grande projeto baseado na sustentabilidade. Essa é a mensagem que nós queremos deixar, uma marca grandiosa para o mundo, para o planeta ver que Manaus merece ter o olhar carinhoso de todos. Nós somos a base da sustentabilidade para o mundo”, afirmou Oliveira.

Com informações da Semcom