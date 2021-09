Prefeitura lança curso de Policiamento Turístico aos Guardas Municipais

A Prefeitura de Manaus, por meio da Casa Militar, lança o curso de Policiamento Turístico aos Guardas Municipais, nesta quarta-feira, 8/9, no auditório da Casa Militar, bairro Compensa, zona Oeste.

A Guarda Municipal de Manaus tem passado por mudanças, que visam o aperfeiçoamento da instituição. O curso de policiamento turístico visa formar os agentes, para atuarem de maneira especializada nos parques, praças e demais logradouros públicos da cidade, para atender de maneira eficaz a sociedade e visitantes.

O curso, ministrado em parceria com o Policiamento Turístico do Estado, terá aulas de introdução ao inglês, francês e espanhol, qualidade no atendimento, turismo e o policiamento em logradouros públicos. O ato faz parte do cronograma de ações, para aperfeiçoar a guarda para o armamento.