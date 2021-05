Prefeitura lança campanha de combate à LGBTfobia

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) iniciou, nesta sexta-feira, 14/5, a campanha “Não à LGBTfobia”, em alusão ao dia 17 de maio, data em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) desclassificou a homossexualidade como um distúrbio mental.

“O grupo LGBTQI+ sofre constantes ataques, violência. Temos um número alto de homicídios nesses primeiros meses do ano e nós queremos sensibilizar as pessoas sobre essa situação que queremos combater”, afirmou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

As ações tiveram início no Terminal de Integração 3 (T3), do Cidade Nova, zona Norte, onde foi distribuído material informativo sobre os direitos da população LGBT e preservativos. Já a abertura oficial, aconteceu na praça da Saudade, Centro, com um ato público em alusão aos assassinatos das pessoas LGBT.

“Nós estamos aqui pedindo justiça pelos assassinatos de homossexuais que aconteceram este ano. Trabalhamos a garantia dos direitos, a todas as pessoas, independentemente de raça, credo, orientação sexual ou qualquer outra escolha”, declarou a subsecretária municipal de Políticas Afirmativas para as Mulheres e Direitos Humanos, Graça Prola.

As ações tiveram a participação da Associação de Travestis, Transexuais e Transgêneros do Amazonas (Assotram) e do grupo “Miga, sua lôca”. A programação segue com ação de panfletagem na noite deste sábado, 15, e na próxima segunda-feira, 17.