Prefeitura interdita trecho da rua dos Barés para carros por avanço das águas

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), interditou, na manhã de hoje (12), o trecho da rua dos Barés, no cruzamento com a Pedro Botelho, no Centro. A medida proíbe a circulação de veículos menores e foi necessária por conta do avanço do nível das águas que alagou a via e está prejudicando a circulação de veículos no entorno.

“Por determinação do prefeito David Almeida, nós fizemos uma vistoria neste local e identificamos possíveis problemas que possam ocorrer em decorrência da cheia. Esse aqui é o primeiro ponto alagado e o prefeito nos autorizou fazer o fechamento desse trecho da via. Nós já estamos antecipando o fechamento para que os condutores e pedestres não tenham problemas no local”, disse o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.

O diretor-presidente explicou que o terminal da Matriz funciona normalmente, mas pode ser interditado, caso haja necessidade. “Sabemos que a avenida 7 de Setembro continua interditada e o terminal da Matriz pode ser fechado caso as águas subam muito. Esta cota de fechamento é algo em torno de 29 metros e 80 centímetros, e depois pode fechar para ônibus, quando a cota chegar aos 29 metros e 90 centímetros. Então, caso ocorra o fechamento para veículos leves, vamos remanejar esse fluxo pela Lobo D’Almada. Já existe um planejamento e um monitoramento à medida que chegam às cotas e planos de interdição”, explicou.

O secretário-executivo da Defesa Civil de Manaus, Fernando Pires Júnior, explicou a necessidade da interdição. “Estamos fazendo um trabalho de prevenção aqui no Centro. A gente tem uma previsão de uma das maiores cheias, neste ano, inclusive maior até do que em 2012. Por isso estamos aqui, por determinação do prefeito David Almeida, para prestar apoio aos moradores, lojistas e motoristas do entorno, para que os danos sejam diminuídos consideravelmente”, frisou.

Orientações

A Prefeitura de Manaus orienta aos motoristas que trafeguem com cuidado pelo local. O condutor que deseja acessar a avenida Lourenço da Silva Braga, deve seguir em frente até a rua Miranda Leão, depois seguir pela rua Pedro Botelho e depois em direção ao bairro.

Cerca de dez agentes de trânsito estão diariamente monitorando as vias do Centro e só farão novas interdições caso o avanço da enchente interfira na segurança de condutores e pedestres.

Com informações do IMMU