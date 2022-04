Prefeitura intensifica sinalização viária e ações de orientação do trânsito

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), continua intensificando a sinalização viária nas zonas Sul e Oeste da cidade. O reforço na pintura horizontal é para garantir a segurança dos pedestres, ordenar a fluidez dos veículos e identificar as pistas de tráfego, como também regulamentar as leis de trânsito nas vias, orientando os motoristas sobre a obediência às regras de circulação.

Linhas de retenção, legendas “Pare” pintadas no asfalto, linha dupla contínua amarela para ordenar os lados opostos de circulação e placa vertical de regulamentação foram implantadas pelo IMMU na avenida Ajuricaba, entre as ruas Urucará e general Glicério, bairro Cachoeirinha, zona Sul.

Na zona Oeste, as pinturas foram direcionadas na avenida Brasil e no bairro Santo Agostinho. Linha simples seccionada branca, que é utilizada para separar duas ou mais faixas de rolamento do mesmo sentido, faixas de pedestres em frente às escolas, linhas de retenção e linhas de bordo, estão sendo implantadas nas vias.

“O cronograma de sinalização viária organizado pela Prefeitura de Manaus está sendo implantado em todas as zonas da cidade. Estamos com duas frentes de pintura nas zonas Sul e Oeste, e vamos intensificar nas demais zonas. Além de ordenar o trânsito, também estamos pensando nos pedestres e ciclistas. O objetivo maior é evitar acidentes e mortes no trânsito”, disse o diretor de engenharia do IMMU, Uarodi Guedes.

Para evitar transtornos no trânsito e garantir mais segurança para os funcionários devido ao intenso fluxo de veículos durante o dia e melhor aplicação da tinta no asfalto, as pinturas estão sendo realizadas no período da noite e monitorada pelos agentes de trânsito da prefeitura.

Com informações do IMMU