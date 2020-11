Prefeitura injeta mais de R$ 300 mi na economia com salários de novembro, dezembro e 13º

Com o pagamento antecipado dos meses de novembro e dezembro e da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais ativos e inativos, garantido pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, a Prefeitura de Manaus irá injetar R$ 316,4 milhões na economia local. A folha referente a novembro começa a ser paga nesta quinta-feira, 12/11, e segue até a próxima segunda, dia 16.

“A saúde financeira do município nos permite premiar os servidores, que tanto se dedicam à cidade”, disse Arthur. “Já tínhamos o dinheiro reservado na conta da prefeitura desde setembro e sempre honramos o compromisso com eles, concedendo datas-bases, sem atrasar uma única vez o salário e, assim como todos os anos, antecipando o 13º e, dessa vez, antecipando os salários como forma de agradecimento por toda a dedicação à gestão”, completou o chefe do Executivo municipal.

Segundo a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), somente com o décimo serão investidos R$ 56,4 milhões, além de outros R$ 260 milhões, referentes à folha do funcionalismo público dos meses de novembro e dezembro, sendo R$ 130 milhões em cada mês.

“Uma das grandes marcas da gestão do prefeito Arthur Neto é o de pagar o salário dos servidores em dia, mesmo diante das crises que a prefeitura enfrentou, como essa da pandemia da Covid-19. Com a antecipação, os servidores terão tranquilidade para se planejar e até mesmo os comerciantes terão mais uma garantia de vendas nesse período de fim de ano”, disse a secretária da Semef, Mariza Gentil.

Os pagamentos começam a ser efetivados já nesta quinta, dia 12, para os servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed). No dia 13, será o pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). As demais secretarias e órgãos municipais receberão dia 16.

Em dezembro, os trabalhadores da Semed receberão no dia 11, já os servidores da Saúde e também da Semef terão o salário na conta no dia 14, enquanto as demais secretarias ficam para o dia 15 do mês.

Para o servidor público Matheus Gonzales, assistente de tecnologia da Semef, esse dinheiro vai servir para quitar algumas dívidas e fazer alguns investimentos. “Com o salário e o 13º adiantado, vou conseguir pagar o IPVA [Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotores] do meu carro e guardar uma parte para as férias. Organizando tudo, vou até comprar as lembranças de fim de ano”, disse.

Manaus Previdência

Com autonomia de gestão dos recursos, a Manaus Previdência também antecipará os pagamentos, mas de forma diferenciada. “Nós sempre pagamos a segunda parcela do décimo terceiro no mês de novembro, por isso é importante que o beneficiário fique atento para se organizar enquanto os gastos e investimentos de fim de ano”, ressaltou a diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon.

Em novembro, o pagamento será efetuado no dia 16, juntamente com a segunda parcela do 13º, investindo um montante estimado em R$ 53,2 milhões. Já o pagamento do mês de dezembro está previsto um investimento estimado em R$ 27 milhões.

Para a técnica previdenciária administrativa Andreza Albuquerque Amore, esse é um momento de atenção e planejamento. “Esse foi um ano atípico, o adiantamento do 13º e do salário vem para possibilitar uma organização antecipada das festas de fim de ano, além de facilitar o pagamento das contas já programadas”, comentou.

*Com informações da assessoria