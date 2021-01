Prefeitura inicia vacinação contra a Covid-19 para idosos nesta sexta

A Prefeitura de Manaus inicia, nesta sexta-feira (29), a vacinação de idosos contra a Covid-19 na capital, começando pelo grupo com 80 ou mais anos de idade. Para a campanha, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) definiu que o atendimento será feito em postos fixos de vacinação e também pela modalidade drive-thru, visando evitar a formação de filas, aglomerações e riscos à saúde dos idosos.

“É muito importante que as pessoas desse público-alvo observem com atenção as orientações, para evitar que se dirijam aos locais de vacinação sem estar elencadas nos grupos de cada dia. Temos vacina para a totalidade dos idosos acima de 75 anos e a imunização vai ocorrer de modo ágil e seguro, conforme orientação do prefeito David Almeida”, explica a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

Para esta etapa da imunização, foi destinado um total de 50.398 doses da vacina AstraZeneca/Oxford, que será aplicado em duas doses, com intervalo entre 8 e 12 semanas. O número é suficiente para cobrir 100% dos idosos com 80 anos e mais, 100% dos idosos com idade entre 75 e 79 anos, e 37% dos idosos entre 70 e 74 anos de idade, no município.

Como, para este último grupo (70-74 anos), o número de doses foi limitado pelo Ministério da Saúde, o critério para vacinação será o da condição física dos usuários. Neste primeiro momento, os idosos entre 70 e 74 anos que poderão receber a vacina serão os acamados, os portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Insuficiência Renal Crônica, diabetes (insulina dependente) e os que têm obesidade (IMC >40), além dos transplantados e imunossuprimidos. Nestes casos, os idosos precisam apresentar laudo, receituário, atestado médico ou outro documento que ateste a sua condição.

Calendário

O cronograma utilizado para a oferta das doses é baseado na idade e no mês de nascimento dos idosos. A primeira semana de vacinação, entre os dias 29 de janeiro e 3 de fevereiro, é voltada para a população com 80 anos e mais. Na segunda semana, entre 4 e 9 de fevereiro, serão contemplados os idosos entre 75 e 79 anos de idade. Na terceira semana (de 10 a 15 de fevereiro), será a vez do público entre 70 e 74 anos.

Dentro dessa programação, os idosos contemplados no público-alvo podem buscar a dose no dia correspondente ao seu mês de nascimento. Na primeira semana, os nascidos em janeiro e fevereiro serão vacinados na sexta-feira (29); os entre março e abril, no sábado (30); os entre maio e junho, no domingo (31); os nascidos em julho e agosto, na segunda-feira (01); os entre setembro e outubro, na terça-feira (02); e os entre novembro e dezembro, na quarta-feira (03).

Locais

A vacinação acontecerá no horário de 9h às 16h, em cinco locais espalhados pelas diferentes zonas da cidade. Esses locais foram estruturados para funcionar tanto como drive-thru, para as pessoas que podem se locomover usando transporte próprio, quanto como postos fixos, para quem se desloca a pé ou utiliza o transporte coletivo: Complexo de Exames do Detran (zona norte), estacionamento da Universidade Paulista – Unip (zona sul), balneário do Sesc (zona oeste), Clube do Trabalhador do Sesi (zona leste) e shopping Phelippe Daou (zonas norte e leste).

Cadastro

A Semsa está fazendo os ajustes e vai disponibilizar o Sistema Municipal de Vacinação (SMV Covid) para o pré-cadastro dos idosos, como uma estratégia para agilizar o atendimento no dia da vacinação, mas esse procedimento não é obrigatório, ou seja, os idosos que não tiverem sido pré-cadastrados serão vacinados normalmente. Todos devem apresentar, obrigatoriamente, documento de identificação com foto e CPF nos postos de vacinação.

Acamados

No caso dos idosos acamados, eles receberão a imunização em casa. A vacinação desse grupo começa na próxima segunda-feira (01). O agendamento vai ser feito pela Semsa, por contato telefônico, a partir do banco de dados já existente de campanhas de imunização anteriores. Para atualização dos dados e cadastramento de novos idosos, a família do idoso deverá entrar em contato com a secretaria, pelo número 0800 280 8 280.

Os idosos com sintomas gripais ou algum outro processo de adoecimento, não poderão receber a vacina. Eles serão vacinados posteriormente. Os que tiveram Covid-19 só podem ser vacinados 30 dias após o período da doença.

Confira, abaixo, o cronograma detalhado da vacinação dos idosos em Manaus:

1 ª Semana

De 29 de janeiro a 03 de fevereiro

Sexta-feira (29) – nascidos em janeiro e fevereiro

Sábado (30) – nascidos em março e abril

Domingo (31) – nascidos em maio e junho

Segunda-feira (01) – nascidos em julho e agosto

Terça-feira (02) – nascidos em setembro e outubro

Quarta-feira (03) – nascidos em novembro e dezembro

2ª Semana

De 04 a 09 de fevereiro

Quinta-feira (04) – nascidos em janeiro e fevereiro

Sexta-feira (05) – nascidos em março e abril

Sábado (06) – nascidos em maio e junho

Domingo (07) – nascidos em julho e agosto

Segunda-feira (08) – nascidos em setembro e outubro

Terça-feira (09) – nascidos em novembro e dezembro

3ª Semana

De 10 a 15 de fevereiro

Quarta-feira (10) – nascidos em janeiro e fevereiro

Quinta-feira (11) – nascidos em março e abril

Sexta-feira (12) – nascidos em maio e junho

Sábado (13) – nascidos em julho e agosto

Domingo (14) – nascidos em setembro e outubro

Segunda-feira (15) – nascidos em novembro e dezembro

*Com informações da assessoria