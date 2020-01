Prefeitura inicia retirada de decoração natalina

A campanha “Natal do Abraço”, realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, chegou ao fim nesta terça-feira, 7/1, após o início da desmontagem das cinco grandes árvores de Natal espalhadas pela cidade. Além de se fazer presente nas ruas e espaços públicos por meio da decoração natalina, a iniciativa levou, durante as sete semanas de programação, a mensagem de fé e solidariedade à população, com os “Almoços Solidários”, as “Oficinas do Sabor Solidário” e as “Noites Felizes”.

Em seu terceiro ano de realização, o “Natal do Abraço”, idealizado pela presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, buscou ser uma grande mobilização em prol do abraço, do laço, do encontro, do amor e todos os bons sentimentos que florescem durante as festas de final de ano. “O Natal, em seu sentido mais amplo, é representado pelo amor, pelo perdão, pela generosidade e pelos atos de bondade e era isso que queríamos passar para as pessoas. Todo mundo pode ser útil ao outro, seja doando algo a alguém, seja dando uma palavra amiga, um olhar de carinho ou um abraço afetuoso”, disse a primeira-dama.

Esse sentimento de solidariedade foi facilmente identificado nos olhares daqueles que participaram das programações. A campanha ressaltou, ainda mais, o espírito de confraternização por parte da população, que viu na iniciativa a importância de fazer o bem a quem mais precisa, seja de forma concreta ou em forma de carinho e afeto. “Estou achando tudo muito bom. Estamos comemorando o nascimento de Jesus Cristo com muita alegria e isso é muito bom para todos nós. Esses momentos renovam a nossa fé e isso é muito importante”, afirmou Grayce Falcão, usuária de uma das cozinhas comunitárias atendidas pela campanha.

No total, a Prefeitura de Manaus entregou cinco grandes árvores, que foram erguidas na Praça XV de Novembro, a Praça da Matriz; na bola do Produtor, zona Leste; na Max Teixeira, zona Norte; Ponta Negra, próximo ao anfiteatro e no Mercado Municipal Adolpho Lisboa. À frente dos projetos de quatro delas, o artista plástico Juarez Lima afirma que a campanha deste ano obteve um resultado excelente.

“Considero esta edição do ‘Natal do Abraço’ como a melhor de todas, porque ela veio passar uma concepção artística, a implementação de uma ideia que tocasse no sentimento das pessoas, e que as envolvesse verdadeiramente. Este foi o Natal do perdão e da solidariedade, onde existiu a preocupação de atender a todas as zonas da cidade, para que mesmo na adversidade, pudéssemos realizar algo para que as pessoas se sintam bem”, disse o artista parintinense.

Durante a campanha, aproximadamente mil pessoas foram contempladas com a realização dos “Almoços Solidários” nas cozinhas comunitárias mantidas pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). Foram promovidos cinco almoços natalinos em áreas periféricas da cidade com pessoas, reconhecidamente, em situação de vulnerabilidade social.

Centros de compras populares e parques da capital também não ficaram de fora da programação. O “Natal do Abraço” levou toda a magia do espírito natalino para os clientes e visitantes desses locais por meio das apresentações artísticas e culturais de alunos de escolas da rede municipal de ensino e de artistas do Parque Cidade da Criança. Com um espetáculo musical, os recreadores do parque fizeram sucesso com a criançada, onde personagens como o Papai e a Mamãe Noel, o Biscoito, fadas e duendes garantiram a diversão do público.

A gestora do Parque Cidade da Criança, Socorro Andrade, celebrou o sucesso da participação de sua equipe em mais uma edição da campanha. “Foi maravilhoso participar do Natal do Abraço mais uma vez, foi um trabalho precioso e que nós buscamos fazer o diferencial. Queríamos que as pessoas vissem que fizemos uma produção para elas, para que se sentissem especiais e soubessem que a prefeitura tem essa preocupação com ela, com o ser, com a pessoa. Acho que a gente precisa de mais ações assim”, afirmou.