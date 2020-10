Prefeitura inicia reforma das plataformas e libera ‘faixa azul’ da Constantino Nery

Com o início das obras das estações de embarque e desembarque de passageiros do transporte público, pela Prefeitura de Manaus, a faixa exclusiva de ônibus da avenida Constantino Nery, conhecida como “Faixa Azul”, ficará liberada para o tráfego de todos os veículos, a partir desta quinta-feira, 1º/10. A medida é para garantir maior fluidez e segurança no trânsito, enquanto durarem os trabalhos nas plataformas ao longo do corredor viário.

“Alertamos aos condutores atenção redobrada, ao circularem pela Constantino Nery, durante o período de obras das plataformas. O transtorno é temporário, mas o investimento em mobilidade urbana realizado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto será permanente e vai beneficiar todos os moradores da cidade”, informou o diretor-presidente do IMMU, Francisco Bezerra.

Os condutores devem ficar atentos, porque em alguns trechos da Constantino Nery haverá tapumes no canteiro central da avenida, para isolar as paradas em reforma, resultando em estreitamento da via. Os trechos em obras estarão sinalizados, inclusive à noite, com avisos luminosos. Agentes de trânsito do IMMU farão monitoramento do tráfego dos veículos.

As 16 linhas de ônibus que percorrem as plataformas em obras vão parar em pontos no lado direito da avenida Constantino Nery, na mesma direção das paradas do canteiro central. Fiscais de transportes do IMMU estarão no local, para orientar os passageiros sobre a mudança temporária das paradas. Críticas ou sugestões sobre o atendimento dos ônibus podem ser enviadas ao WhatsApp do Serviço de Atendimento à Comunidade (SAC): 8802-3504.

Sobre as obras – A primeira etapa das obras começou nesta quarta-feira, 30/9, com instalação de tapumes, para a reforma da estrutura localizada nas proximidades do Olímpico Clube. E, na sequência, uma a uma será reformada, em um total de 16 estações de embarque e desembarque de passageiros do transporte público, ao longo dos corredores viários das avenidas Constantino Nery, Torquato Tapajós e Max Teixeira.

As reformas das 16 plataformas complementam o pacote de obras realizado pela Prefeitura de Manaus na mobilidade urbana da cidade, que compõem os complexos viários Ministro Roberto Campos, na Constantino Nery, e o Professora Isabel Victoria, no Manoa. Ambos contemplam novas estações de transferência, assim como a construção das estações Max Teixeira, Arena e Santos Dumont. Além das obras nos Terminais 1 e 6, no Lago Azul, zona Norte, e das reformas dos Terminais 3 e 4, previstas para serem entregues até o final deste ano.

“Essas plataformas são de grande importância para passageiros que trafegam entre o T1, ora em reconstrução, e o T3, também em reforma. São 16 no total, que completam o conjunto de obras para a melhoria da mobilidade urbana, como determina o prefeito Arthur, deixando como legado um sistema de transporte e de infraestrutura em trânsito equilibrado para Manaus”, completou o secretário municipal de Infraestrutura, Kelton Aguiar.

O projeto arquitetônico das plataformas segue o padrão das quatro estações de transferência em construção e uma que já foi entregue, a do São Jorge. Os espaços contarão com estrutura e laje em concreto, com cobertura em telha metálica e pilares em ACM (Material de Alumínio Composto) e piso em concreto com revestimento em granilite. E, também, com estruturas de acessibilidade, como sistema de sinalização em braile, piso tátil, rampas de acesso, entre outros.

O valor das obras é de R$ 6,2 milhões e será executado pela vencedora do processo licitatório, a construtora Rio Negro, conforme extrato publicado no Diário Oficial do Município, nº 4.935, da última segunda-feira, 28/9. As obras estão sob a coordenação da Seminf, com acompanhamento do IMMU.

(Semcom)