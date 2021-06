Prefeitura inicia obra de recuperação da rede de drenagem da Torquato Tapajós

A Prefeitura de Manaus iniciou, na noite desta segunda-feira, 14/5, a recuperação de uma rede de drenagem em um trecho da avenida Torquato Tapajós, em frente ao supermercado Nova Era, na zona Centro-Oeste, no sentido bairro/Centro. O início do trabalho foi acompanhado pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta.

“Nós estávamos esperando o verão, mas como a pista já apresentou problemas nós iniciamos a intervenção imediata. É mais uma obra de extrema importância para a nossa cidade e que será realizada de maneira definitiva e não com medidas paliativas, como eram feitas no passado. Assim como foi feito do outro lado da via, teremos uma intervenção de qualidade aqui, com homens trabalhando diuturnamente, para que a Torquato Tapajós seja entregue em quatro ou cinco dias se não chover”, afirmou David Almeida.

A nova manutenção, realizada de maneira emergencial, dá segmento ao trabalho realizado em março, quando foi recuperado todo o trecho no sentido Centro-bairro, após o rompimento de uma antiga rede.

“Desde que concluímos as obras no sentido oposto da avenida Torquato Tapajós, passamos a monitorar o outro lado da pista, pois sabíamos que poderia apresentar problemas. Essa é uma obra que estava no radar da Seminf e hoje pela manhã um engenheiro nosso passou pelo local, percebeu que havia um pequeno afundamento na pista. Fizemos uma escavação e percebemos que existe fuga de material. A orientação do prefeito foi que esperássemos anoitecer por conta do trânsito e assim, pudéssemos dar início às obras emergenciais de reparo no local de mais esta drenagem antiga de Manaus”, explicou Rotta.

De acordo com ele, as chuvas também contribuíram para que a tubulação antiga, implantada há vários anos com uma tecnologia defasada em tubo armco, rompesse, causando o afundamento da pista.

A intervenção vai implantar a nova rede com 15 metros de extensão, toda em aduelas de concreto formando uma galeria moderna para dar a vazão correta das águas pluviais, e por último recompactar o trecho com a aplicação de massa asfáltica.

“As equipes começam a trabalhar agora, vão virar a madrugada para que no menor espaço de tempo possível a gente possa liberar para o fluxo normal de veículos uma das principais vias da cidade. É uma obra que precisa ser feita, que era para ter sido feita no passado e não foi, e é mais um desafio que o prefeito David, Seminf e o instituto de trânsito vamos trabalhar para resolver no menor espaço de tempo possível”, disse o vice-prefeito.

Trânsito

O trânsito de veículos na avenida Torquato Tapajós vai estar liberado somente para veículos pesados e para os ônibus do sistema de transporte urbano, que serão desviados para o contrafluxo no trecho entre a alameda Paulo Jacob e o complexo viário do Santos Dumont. Os demais veículos serão desviados para a avenida desembargador Paulo Jacob, rotatória do conjunto Hiléia, depois para a avenida comandante Norberto Von Gal, alameda Santos Dumont, seguindo o itinerário pela Torquato Tapajós.

Uma equipe de 15 agentes de trânsito e fiscais de transportes vai estar presente por turno, para monitorar e orientar os motoristas que circulam no local. A orientação da prefeitura é que os condutores busquem outras rotas de acesso, para seguirem em direção ao Centro e adjacências.

*Com informações da assessoria