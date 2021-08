Prefeitura inicia estudo técnico para recuperar área afetada por erosão na Cidade Nova

A Prefeitura de Manaus iniciou um estudo técnico, para a recuperação emergencial de uma área afetada por uma grande erosão na rua 197, no conjunto Nova Cidade, bairro Cidade Nova. Na manhã desta terça-feira, 10/8, o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, acompanhado pelo secretário chefe da Casa Militar, tenente William Dias, estiveram no local para avaliação da situação.

“Manaus possui diversos pontos como este mapeados e causados principalmente por construções ou ligações de redes de esgoto irregulares. Aqui, assim como determinou o prefeito David Almeida, vamos iniciar em parceria com a Defesa Civil, uma intervenção o mais breve possível para garantir a segurança das pessoas que aqui vivem. Não podemos mais negligenciar esses problemas. Por isso, daremos uma solução definitiva”, afirmou Marcos Rotta.

O problema no local começou ainda no começo do ano e foi agravado pelo período chuvoso da capital. Com o acompanhamento técnico de membros da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), a obra deve começar ainda durante o mês de agosto para ser finalizada o mais breve possível.

“Vemos mais um cenário de risco para a população, como muitos outros que temos encontrado por toda a nossa cidade. Não mediremos esforços para buscar uma solução para mais esse problema em nossa cidade. Esse trabalho em conjunto tem sido a marca registrada da nossa gestão, que está ao lado da população o tempo todo, seja no enfrentamento da cheia, da pandemia ou de desafios como este aqui”, disse o chefe da Casa Militar, William Dias.

Após a elaboração de um laudo técnico do local, que deve ser realizado pelos engenheiros, a intervnção deve ser imediata. “Não sabíamos mais o que fazer. Dia e noite convivemos com o medo de nossas casas serem levadas e essa garantia de intervenção vem como um grande alívio para todos nós”, comemorou Gilma Maia, que há mais de 16 anos vive na rua e garantiu estar aliviada.

Expertise

Segundo Rotta, essa não é a primeira intervenção do tipo realizada na gestão do prefeito David Almeida. “No conjunto Cidadão 9, conhecido como conjunto Lula, na zona Leste, uma grande erosão na rua Siri, tirava a paz dos moradores. O problema era antigo e foi ignorado pela antiga administração nos últimos anos, no entanto, solucionado com muita competência nesse início de gestão”, ressaltou, acrescentando que no local as fortes chuvas causaram o rompimento da antiga rede de drenagem de águas pluviais, provocando vazamento e desgaste de todo o talude, causando uma grande erosão de mais de 120 metros de profundidade, colocando a pista e as casas do entorno em risco.

Uma equipe de 40 homens trabalhou no local com o uso de máquinas escavadeiras, tratores de esteira, rolo compactador, motos niveladoras e retroescavadeiras. Com os serviços de drenagem já finalizados, o local não oferece mais riscos de desabamentos, mesmo com as fortes chuvas. A área foi toda revitalizada com uma nova construção de meio-fio e sarjeta, além do recapeamento da rua Siri, em toda sua extensão.