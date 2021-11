Prefeitura inicia credenciamento de apresentações artísticas

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), recebe, até o dia 29 de novembro, credenciamento de apresentações artístico-culturais e de espetáculos destinadas ao público infanto-juvenil e adulto. No formulário de inscrição, disponível no site manauscult.manaus.am.gov.br, há segmentos como: circo, dança, música e outros.

O recenseamento vai contribuir com a política de transparência e democratização do acesso de artistas e produtores aos projetos e agendas da Fundação Municipal de Cultura, ampliar as apresentações culturais e, ainda, estimular a cadeia criativa de criação, produção e disseminação de conteúdos culturais.

Para o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, o levantamento é fundamental dentro do processo de difusão cultural, principalmente neste período pós-pandemia, no qual a classe artística anseia pela retomada econômica e geração de emprego e renda. “Estamos trabalhando para alavancar o setor da economia criativa, da cultura e do turismo, além de oportunizar espaço para novos talentos, e Manaus é um celeiro de grandes artistas”, destacou Oliveira.

As propostas de apresentações artístico-culturais e de espetáculos devem ser realizadas no site da Manauscult, na aba ‘Formulários’, podendo ser pessoa jurídica ou pessoa física. A inscrição não está condicionada à contratação, pois haverá uma seleção de propostas quando for necessário montar uma programação. Entre os critérios estão: capacidade de exequibilidade, figurino e inovação.