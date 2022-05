Prefeitura inicia aulas para a formação de cuidadores de idosos em Manaus

A Prefeitura de Manaus iniciou as aulas de duas das três turmas do curso para a formação de cuidadores de idosos, nesta segunda-feira, 23/5. Promovidas pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), em parceria com a Fundação Municipal de Apoio ao Idoso “Doutor Thomas” (FDT), as aulas acontecem no auditório da Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, nº 82, Centro. Com 320 horas de duração, o “Cuidadoso” tem caráter profissionalizante.

Na abertura, o secretário municipal de Administração, Planejamento e Gestão, Ebenezer Bezerra, destacou a importância da formação de cuidadores para assegurar assistência qualificada às pessoas idosas.

“Durante a pandemia, e mesmo agora, com a situação sob controle, a população idosa foi a mais afetada porque precisou ficar mais isolada para se proteger da Covid-19. Em momentos assim, a figura de um cuidador é de grande importância, não só pela atenção à saúde, alimentação e tudo o mais que o idoso necessita, mas também como uma companhia. Além disso, o cuidador estabelece vínculos, inclusive, com os familiares do idoso”, disse.

Ao todo, 120 candidatos foram aprovados após processo de pré-inscrição e entrevista de seleção. A escolaridade mínima exigida para classificação foi o ensino médio.

O diretor-geral da Espi, Júnior Nunes, lembrou que o “Cuidadoso” é um dos cursos mais procurados pela população, pela credibilidade e nível dos instrutores contratados pela escola.

“É uma capacitação de grande importância para a sociedade porque, além de proporcionar o cuidado qualificado, abre oportunidade de renda para essas pessoas que estão participando e se tornarão cuidadoras. Vale ressaltar que é uma formação gratuita e que, por determinação do prefeito David Almeida, todos foram isentados do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50”, ressaltou.

Uma formação para o cuidado com pessoas idosas pode custar mais de R$ 2 mil. A realização do “Cuidadoso” atende a uma demanda da Fundação Doutor Thomas, diante do crescimento da expectativa de vida no Brasil e a consequente necessidade de qualificar mão de obra para essa área. Segundo a diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho, a missão da instituição é prover qualidade de vida aos idosos da nossa capital, com a formação de profissionais nessa área de cuidador em um curso completo como esse.

“Entregar para a população de Manaus mais um curso de Cuidador de Idosos é capacitar recursos humanos para o atendimento no âmbito social e na área da saúde às pessoas idosas em diversas situações, em residências, hospitais e clínicas especializadas e instituições de longa permanência”, disse.

O curso

O conteúdo das aulas teóricas, que acontecerão no auditório da Galeria dos Remédios, administrada pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), está dividido em dez módulos, abordando temas como cuidados odontológicos; noções básicas de Enfermagem para o cuidado com o idoso; espiritualidade e finitude; aspectos nutricionais; direitos humanos e cidadania; patologias recorrentes e aspectos psicológicos do envelhecimento; e comportamento, ética e postura do cuidador de idoso.

Os participantes enxergam no curso oportunidades de colocação em um mercado de trabalho cuja tendência é o crescimento. O acadêmico de fisioterapia, Danyson Muniz, 39 anos, contou que já trabalhou como cuidador e que agora pretende retornar, porém, com qualificação. “É uma oportunidade muito grande para me tornar um profissional e poder ajudar os idosos”, comentou.

A estudante Andreza Lindoso disse que já vinha esperando por uma vaga para fazer o curso porque, mesmo tendo alguma experiência na área, faltava a formação técnica.

“Eu espero muito agregar conhecimento e ter o meu certificado. Essa é uma excelente oportunidade que a Prefeitura de Manaus nos oferece, para que nos tornemos profissionais para as pessoas de mais idade, que necessitam desse cuidado”, apontou.