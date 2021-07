Prefeitura inicia aplicação de asfalto na Torquato Tapajós

A Prefeitura de Manaus iniciou, na noite desta quinta-feira, 1º/7, a aplicação de novo asfaltamento na avenida Torquato Tapajós, cujos trabalhos de revitalização começaram nesta quarta-feira, 30/6. O vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, fiscalizou os serviços.

Ao todo, mais de 20 mil toneladas de asfalto serão aplicadas no trecho entre o viaduto 28 de Março, que dá acesso à avenida Santos Dumont, que leva ao aeroporto internacional Eduardo Gomes, no Tarumã, zona Oeste, até a rodoviária, na zona Centro-Sul.

“A partir de hoje estamos aplicando o asfalto novo e realizando a fresa simultaneamente, para que esta obra seja concluída o mais rápido possível, com o mínimo de transtorno para a população e com a qualidade que Manaus merece. A determinação do prefeito David Almeida é que façamos o que é necessário, para que a infraestrutura da nossa cidade seja melhorada todos os dias”, afirmou Marcos Rotta.

A ação faz parte do “Pacote de Obras de Verão”, que integra o Programa de Crescimento Econômico e Social de Manaus, o “Mais Manaus”, lançado na segunda quinzena de junho, pelo prefeito David Almeida.

A revitalização acontecerá nos dois sentidos da avenida Torquato Tapajós e a previsão é recuperar aproximadamente 10 quilômetros da via, somados os sentidos Centro/bairro e bairro/Centro. Para não comprometer o trânsito no local, os trabalhos serão realizados à noite, a partir das 21h.