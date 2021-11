Prefeitura inaugura espaço em homenagem a artistas

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria de Limpeza Urbana (Semulsp), fez uma homenagem, em forma de painel gigante, a três grandes artistas de toadas, que morreram em menos de três anos: Arlindo Júnior, Klinger Araújo e Zezinho Corrêa. Suas imagens estão expostas em uma arte de grafite, que está aberta à visitação pública, na sede da Semulsp, na avenida Compensa, nº 1.335, bairro Compensa, zona Oeste. A inauguração foi realizada na sexta-feira, 12/11.

Durante a entrega do espaço cultural, foram realizadas apresentações artísticas com a #Toadas, live que ajudou a recolocar a toada no mercado e a reaquecer o ritmo do boi-bumbá de Parintins no Amazonas.

Para o secretário da Semulsp, Sabá Reis, o painel é uma forma de tornar memorável os artistas que morreram nos últimos anos. “A gente trabalha muito e a nossa alegria é homenagear as pessoas. E no caso desses três artistas, o prefeito David Almeida teve a ideia de homenageá-los e, para nós, é uma alegria fazermos isso. Tínhamos um espaço disponível e fizemos a pintura”, contou.

Conforme explicou o secretário, o painel ficará em exposição permanente, aberta à visitação pública. “Qualquer pessoa pode visitar o local. A Semulsp está aberta para as pessoas conhecerem toda a sede”, enfatizou.