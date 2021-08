Prefeitura implanta rede de drenagem no bairro São José

Na manhã desta quarta-feira, 11/8, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou a implantação de mais uma obra no bairro São José 3, na zona Leste da cidade. São cerca de 70 metros de extensão de uma rede drenagem profunda, na rua Barreirinha, com a construção de duas caixas coletoras de águas pluviais, que resolverá em definitivo o problema dos alagamentos na área.

Segundo o técnico em Edificações da Seminf, Pio Silva, é determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, a atuação imediata diante de qualquer transtorno causado à população.

“A ação se deu após a obra do Centro de Convivência do Idoso da zona Leste, onde detectamos mais essa necessidade de serviços. Nossas equipes estão trabalhando de forma intensa na implantação dessa nova rede de drenagem na área, com aproximadamente 70 metros de extensão”, enfatizou Silva.

Além das drenagens profundas, a Seminf realiza obras de tapa-buracos, pavimentação asfáltica, meio-fio, sarjetas entre outros serviços básicos necessários para melhorar a infraestrutura da comunidade.

A Prefeitura de Manaus conta sempre com a ajuda dos moradores em toda a cidade, na identificação de áreas mais afetadas, para que as obras emergenciais sejam realizadas de forma emergencial e célere.