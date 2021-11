Prefeitura implanta nova rede de drenagem para solucionar alagamentos no bairro Parque Riachuelo

Em uma ação emergencial, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), trabalha nesta quinta-feira, 4/11, com uma equipe de 30 homens na implantação de 100 metros de tubulação em um igarapé na rua Flor de Santa Rita, no bairro Parque Riachuelo, na zona Oeste da capital.

Em uma das margens do igarapé, que tem, no total, 16 metros de largura, já foi implantada a nova tubulação. A outra margem também ganhou nova rede de drenagem e em seguida será feito o envelopamento com camada de concreto, a terraplanagem, com recuperação de base e sub-base, para que os trabalhos sejam finalizados com a pavimentação asfáltica.

As equipes da prefeitura utilizam na obra duas máquinas escavadeiras, hidrojato, retroescavadeiras e sete caçambas, que fazem o transporte de materiais como o rachão e toda a tubulação implantada na nova rede de drenagem.

O engenheiro Kelton Aguiar, responsável pela obra, disse que os alagamentos se tornaram comuns no local desde que a antiga rede foi rompida e que agora os moradores não vão mais passar por esse tipo de problema.

“A antiga tubulação, que foi rompida, já não suportava o volume da água do igarapé e causou um afundamento. O lado esquerdo do igarapé afunila, impedindo a vazão das águas, especialmente em dias de chuva, então isso faz com que a água represe e cause os alagamentos. Com a nova tubulação que estamos implantando, vamos solucionar de vez esse problema”, afirmou Aguiar.

O problema de represa no igarapé também causou danos na rua Flor de Santa Rita, como fissuras e o afundamento da pista. Por esse motivo, as equipes da Seminf também trabalham na recuperação de um trecho de 50 metros da via.

A obra na rua e no igarapé deve ser entregue até a próxima semana e vai beneficiar mais de 80 famílias, entre elas a do pedreiro Antônio Soares, 62, que diz já ter perdido vários móveis durante os fortes alagamentos.

“Aqui, quando chovia, a gente não tinha como dormir, era todo o tempo em estado de alerta. Na última chuva forte, perdi meu guarda-roupas, e agora, ver a prefeitura trabalhando aqui para arrumar esse igarapé é uma alegria muito grande”, afirmou o morador.