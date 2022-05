Prefeitura garante patrocínio histórico para fortalecer o Manaus Futebol Clube

O prefeito de Manaus, David Almeida, se reuniu hoje (16), com os dirigentes do Manaus Futebol Clube, Giovanni Silva, Luis Mitoso e Bismark Miranda, para tratar sobre o convênio de R$ 2 milhões para patrocinar o clube amazonense. O chefe do Executivo municipal destacou que o patrocínio tem o objetivo de ajudar na disputa da série C do Campeonato Brasileiro, com a intenção de que o time manauara alcance o acesso à Série B. Na temporada passada, a prefeitura investiu R$ 1 milhão no Manaus, e neste ano o recurso dobrou.

“Nós temos que incentivar, patrocinar o Manaus, para que ele suba para série B, e depois nossa meta é que ele suba para a série A, fazendo de Manaus, uma das capitais no Brasil com a maior prática de esportes, no caso o futebol, que é o que tem maior atração”, enfatizou o prefeito, durante reunião que ocorreu na sede da prefeitura, no bairro Compensa, zona Oeste.

Além do futebol, David Almeida informou que outras atividades esportivas também devem receber investimentos do Executivo municipal, para fomentar a prática na capital.

“E nós vamos continuar investindo no esporte, no atletismo, no vôlei, avaliando tratativas também para que um time de vôlei possa disputar a superliga de vôlei B, superliga de vôlei A, e assim também como o futsal, porque eu quero fazer de Manaus, uma cidade esportiva”, completou Almeida.

O edital de patrocínio será lançado em breve e, após o credenciamento, o time poderá ter acesso ao recurso.

Segundo o presidente do Manaus FC, Giovanni Silva, é importante o apoio que o clube obtém no decorrer da competição, visto que pode recolocar o Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele também agradeceu o incentivo que o time tem recebido da gestão do prefeito David Almeida.

“Eu gostaria de agradecer ao prefeito, por estar confiando no nosso trabalho. Desde o primeiro ano da sua gestão, o prefeito tem ajudado e este ano ajuda novamente, um ato muito significativo, que não é só para o futebol do Manaus Clube, representa uma ajuda para o futebol como um todo. Tenho certeza que os torcedores também agradecem. Vamos usufruir dessa parceria da melhor maneira possível, para o bem do futebol”, finalizou Giovanni.

Com informações da Semcom