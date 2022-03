Prefeitura garante limpeza nos três dias de live do Carnaval 2022

A live do Carnaval 2022, que ocorreu nesta sexta-feira, 18/3, no Centro de Convenções de Manaus, o “sambódromo”, na zona Centro-Oeste, contou com uma participação extra na passarela. A Prefeitura de Manaus colocou na pista 40 garis trabalhando durante os três dias de desfiles do Carnaval. O “Bloco da Limpeza’” como já é conhecido o grupo da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), entra após a passagem de cada escola de samba, limpando o local para a entrada da próxima agremiação, com muita alegria e samba no pé, garantindo a limpeza nos três dias de live.

Transmitida pelas redes sociais (YouTube e Facebook) da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC) e TV Encontro das Águas, a live teve início na quinta-feira, 17, e segue até este sábado, 19.

O Bloco da Limpeza tem como tarefa principal limpar a pista e o espaço de movimentação dos foliões, mas os servidores sempre aproveitam para trabalhar com animação, passando a mensagem de cuidado com o lixo.

“A Prefeitura de Manaus não poderia deixar de estar presente fazendo a limpeza geral da passagem de cada escola, porque as pessoas que desfilam aqui merecem um local bem limpo. Essa é a orientação do prefeito David Almeida e do secretário Sabá Reis, deixando o local um ‘brinco’. A nossa tropa também passa desfilando, pois ela merece”, destaca o secretário de Operações da Semulsp, José Rebouças.

Reforço

A Semulsp intensificou a limpeza dentro e no entorno do sambódromo e na arena Amadeu Teixeira, desde fevereiro deste ano, deixando o local mais limpo, além disso, outras ruas, bairros e avenidas, também contaram com o trabalho das equipes de limpeza da secretaria, inclusive no terceiro turno, nesta sexta-feira.

*Com assessoria