Prefeitura garante gratuidade em ônibus e operação de trânsito especial para o próximo domingo

A exemplo do 1º turno das Eleições Municipais 2020, a Prefeitura de Manaus informa que a gratuidade do transporte coletivo público está garantida também para o próximo domingo, 29/11, segundo turno do pleito, conforme Lei nº 2.703, regulamentada pelo Decreto nº 4.940, publicada no Diário Oficial do Município (DOM), nº 4.965. A gratuidade no transporte coletivo ocorre no horário das 4h às 20h.

“Assim como no primeiro turno, garantimos para o próximo domingo a gratuidade do transporte coletivo, para facilitar a locomoção de todos que precisam exercer seu direito cívico e possam escolher que vai cuidar da nossa querida Manaus pelos próximos quatro anos”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto, lembrando que, pela Constituição Federal, o voto é obrigatório para pessoas com idade entre 18 e 70 anos.

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a frota do transporte coletivo convencional disponibilizada à população será de 973 ônibus, a mesma em circulação no último dia 15. A quantidade de veículos é compatível ao dia útil de circulação de transporte urbano na capital amazonense.

Trânsito

Além da garantia da gratuidade do transporte coletivo, a prefeitura assegura ainda a operação especial de trânsito para a fluidez do tráfego e o acesso de eleitores aos locais de votação. Aproximadamente 340 agentes do IMMU estarão nas ruas a partir das 5h para monitorar a circulação de veículos e pedestres.

Segundo o IMMU, não haverá interdição de ruas ou avenidas situadas nas zonas eleitorais, nem alteração nas áreas de circulação de veículos. No entanto, as áreas próximas aos locais de votação serão preservadas para priorizar o embarque e desembarque dos eleitores.

“Estaremos prontos para atuar nas ruas, promover o ordenamento do trânsito e garantir o acesso seguro dos pedestres às zonas eleitorais, seguindo as orientações do prefeito Arthur Neto”, reforçou o diretor-presidente do IMMU, Francisco Bezerra.

Em caso de obstrução de vias, os agentes de trânsito podem ser solicitados pelo telefone 0800-092-1188 – Plantão do IMMU Trânsito – que funciona 24 horas.

*Com informações da assessoria