Prefeitura fiscaliza transporte clandestino em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou operação para combater o transporte clandestino de passageiros na zona Oeste da capital, na noite de quarta-feira, 20/10. Dezenas de veículos foram abordados, e dois ônibus “piratas” que faziam transportes de pessoas sem condições mínimas de segurança foram apreendidos.

A ação, realizada pela Divisão de Fiscalização de Transportes do IMMU, contou com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) e do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

De acordo com o chefe de Fiscalização de Transporte do IMMU, Pedro Saunier, o objetivo da operação é trazer mais segurança aos usuários de transporte, assim como ordenar o serviço na capital. “É preciso haver mais consciência quanto à necessidade de evitar este tipo de serviço. São veículos sem condições de tráfego, e ainda há denúncias de que motoristas sequer têm Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Estamos atendendo determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, de oferecer serviços de qualidade à população”, destacou.

Segundo Pedro Saunier, as fiscalizações não são limitadas ao transporte “pirata”. “Nossa equipe de fiscais estão sempre atuando, seja nas ruas ou nos cinco terminais de integração espalhados pela cidade, para verificar regularidade e condições dos veículos. É importante que a população saiba que todos os modais de transporte são fiscalizados, desde os veículos das empresas de transporte convencional até os fretes que fazem transporte de mercadorias”, frisou.