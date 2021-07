Prefeitura fiscaliza e garante calçada livre para pedestres

Segundo o diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, essa é a segunda vez que os agentes retornam ao bairro esta semana, para fiscalizar os motoristas que, mesmo após orientação, insistem em colocar os veículos na área de passeio utilizada pelos pedestres. Desta vez, os empreendimentos que não possuem local destinado para estacionamentos dos clientes, foram alvos de vistorias realizadas pelos servidores do trânsito do IMMU.

“Nosso objetivo com a operação ‘Calçada Livre’ é corrigir e coibir as irregularidades dos veículos que costumam obstruir a passagem utilizadas pelos pedestres, conforme nos determinou o prefeito David Almeida. Hoje estamos na fase de autuação e remoção desses carros, haja vista que na última segunda-feira, 26, nossos agentes vieram até aqui para orientar e pedir aos proprietários para não utilizarem a calçada como vaga de estacionamento”, disse Ventilari.

Durante as abordagens nas avenidas Japurá e Emílio Moreira, os agentes removeram seis veículos ao parqueamento do IMMU, depois seguiram para as ruas Jonathas Pedrosa e Visconde de Porto Alegre, onde foram autuados mais de 20 condutores por estarem fazendo o uso inadequado da calçada.

No momento das remoções, o diretor de operações do IMMU orientava os motoristas acerca da infração cometida e o local que o veículo estava sendo levado. “Esse tipo de infração se caracteriza como grave, custa R$ 195,23 e ainda é computado cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista. A partir daqui, o veículo está sendo conduzido para o parqueamento do IMMU, no bairro Parque das Laranjeiras”, afirmou Stanley.

A operação Calçada Livre será estendida a todas as zonas da cidade, principalmente nos locais onde se encontram áreas comerciais, a fim de garantir a circulação dos pedestres e tornar um trânsito mais seguro.

Os veículos removidos são levados para o parqueamento da prefeitura, no bairro Parque das Laranjeiras, na rua Visconde de Sinimbu, zona Centro-Sul. O proprietário interessado em retirar o veículo deverá pagar pendências com impostos e multas e as despesas com a remoção. Os valores com diárias e guinchos podem ser acessados através do endereço virtual: https://immutransito.manaus.am.gov.br/parqueamento/

