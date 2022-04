Prefeitura firma parceria com Fapeam para estimular pesquisa na APS

A proposta é estimular o envolvimento dos alunos de graduação nos projetos desenvolvidos pela Atenção Primária à Saúde (APS).

A Prefeitura de Manaus firmou parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), para a concessão de bolsas de estudo por meio do Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic).

A implantação do programa será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio da Escola de Saúde Pública (Esap), que ficará responsável pela gestão, acompanhamento da execução e avaliação dos projetos que serão desenvolvidos.

A diretora da Esap, Karina Cerquinho, explica que o Acordo de Cooperação Técnica terá duração de 60 meses e que cinco bolsas de Iniciação Científica para desenvolvimento de pesquisa pelo período de 12 meses, já foram aprovadas.

“A implantação do Paic no âmbito da Semsa conflui com a necessidade de consolidação das nossas atividades, fomentando a pesquisa científica, a criação de grupos de estudos como possibilidade de qualificação da gestão, tomada de decisões e operacionalização das ações de interesse do SUS e de necessidades da população manauense”, acentua.

A diretora da Esap ressalta ainda que entre os objetivos do Paic na Semsa estão o de estimular o envolvimento de novos pesquisadores nas linhas de pesquisa da Esap/Semsa, motivar os pesquisadores a envolver os alunos de graduação nas atividades científicas em temáticas da APS e também o de promover a cooperação científica entre a Esap e as instituições de ensino superior do Amazonas.

A partir de recursos financeiros e bolsas institucionais, o Paic apoia estudantes de graduação interessados no desenvolvimento de pesquisa em instituições públicas e privadas do Amazonas.

A diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales, enfatiza que o programa possibilita aos estudantes o envolvimento com a ciência e qualificação, a partir da vivência em projetos de iniciação científica. “O Paic fortalece o cenário de formação de recursos humanos com uma possível continuidade acadêmica em nível de mestrado e doutorado”, afirmou.

Com informações da Semsa