Prefeitura fecha parceria com plataforma digital para monetização de fonogramas

Em parceria com a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), a OneRPM Brasil, considerada a maior distribuidora digital de música do país, realizou um ciclo de palestras e oficinas para diversos artistas locais no Centro de Arqueologia de Manaus (CAM).

A empresa esteve na cidade para conhecer a realidade da música local e oferecer oficinas para artistas e produtores. A iniciativa atendeu a um pedido da Manauscult que, atualmente, está trabalhando para o fortalecimento da cena musical e divulgação dos artistas locais pelo território brasileiro e nos cinco maiores países do continente americano: Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina e México.

De acordo com o vice-presidente da Manauscult, Cristian Pio Ávila, a parceria deve levar a um impulsionamento do mercado da música e ao rearranjo da cadeia produtiva musical na capital. “Essa parceria é fundamental para o trabalho que estamos desenvolvendo, buscando a valorização para os artistas locais, que enfrentam o isolamento geográfico em relação ao centro do país, como principal dificuldade na hora de expandir a carreira e monetizar na distribuição de suas músicas em plataformas digitais”, Cristian.

Segundo ele, Manaus possui um grande celeiro de artistas e produtores culturais. “Nosso papel, nesse contexto, é atuar como a grande distribuidora do trabalho desses artistas e prepará-los para tornarem-se independentes”, concluiu.

