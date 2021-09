Prefeitura faz teste de novo modelo de ônibus em linha temporária

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e o apoio do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), informa a disponibilização, desde a quarta-feira, 8/9, de uma linha teste para avaliar a operação, velocidade comercial e o novo modelo de fabricação de ônibus Mercedes-Benz de categoria intermediária – entre o ônibus convencional e o articulado – que pode transportar até 100 passageiros.

“A operação desse novo modelo de ônibus, em fase de teste, faz parte do planejamento da gestão municipal de colocar esses veículos agregados ao sistema e à disposição da população de Manaus, dentro de uma série de medidas de melhorias para o transporte coletivo da nossa cidade. Vamos adquirir, em breve, 30 ônibus como esse e outros dez elétricos, para avançar mais nessa questão da mobilidade urbana”, assegurou o prefeito David Almeida.

A linha teste tem numeração 300.1, trafega apenas na faixa azul e faz o trajeto que inicia no Terminal 3 (Cidade Nova), passando pelas estações de transferência Parque das Nações (E4), Santos Dumont (E3), Arena da Amazônia (E2), São Jorge (E1), em direção ao Terminal 1. O ponto de embarque e desembarque dos passageiros ocorre somente nos terminais e estações, garantindo mais rapidez no deslocamento.

A proposta inicial é que a linha seja operada a cada duas semanas por uma empresa diferente do sistema. Dessa forma, será possível treinar operadores do transporte coletivo, visando à utilização desses novos modelos de veículos que serão adquiridos. A proposta do IMMU e do Sinetram é oferecer uma viagem com mais conforto, rapidez e agilidade aos usuários do sistema de transporte da capital.

